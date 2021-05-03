Doya Doya Moda All Star 3 Mayıs 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 3 Mayıs 2021 Puan Durumu nedir?
Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda son bölümde neler oldu? Doya Doya Moda All Star 3 Mayıs 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 3 Mayıs puan durumu nedir?
Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 3 Mayıs Pazartesi gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda All Star'da bugünkü konsepti en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 3 Mayıs Doya Doya Moda'da kim elendi? 3 Mayıs Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim kazandı? 3 Mayıs Doya Doya Moda Puan Durumu!
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3 MAYIS 2021 DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Ferdanur-17
Betül-17
Emel-20
Su-17
Özde-20
Birben-15
DOYA DOYA MODA ALL STAR 3 MAYIS BİRİNCİSİ
Doya Doya Moda All Star'ın 3 Mayıs Pazartesi gününün birincisi Özde ve Emel oldu.