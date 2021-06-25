Doya Doya Moda All Star 25 Haziran 2021 kim birinci oldu? Doya Doya Moda All Star 25 Haziran2021 Puan Durumu nedir?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda son bölümde neler oldu? Doya Doya Moda All Star 25 Haziran 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 25 Haziran puan durumu nedir?

Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 25 Haziran ÇArşamba gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda All Star'da bugünkü konsepti en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 25 Haziran Doya Doya Moda'da kim birinci oldu? 25 Haziran Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim kazandı? 25 Haziran Doya Doya Moda Puan Durumu!

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25 HAZİRAN 2021 DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

13.30'da TV8 ekranlarında yayınlanan moda programının 25 Haziran Perşembe gününün konsepti "En iyi arkadaşımın kır düğününe gidiyorum."

Ferdanur-38

Gamze-31

Emel-29

Su-32

Rabia-19

Özde-39

Birben-29

DOYA DOYA MODA ALL STAR 25 HAZİRAN BİRİNCİSİ

Doya Doya Moda All Star'ın 25 Haziran Cuma gününün birincisi, Ferdanur oldu.

24 HAZİRAN 2021 DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Ferdanur-16

Gamze-9

Emel-5

Su-15

Rabia-20

Özde-15

Birben-20

DOYA DOYA MODA ALL STAR 24 HAZİRAN BİRİNCİSİ

Doya Doya Moda All Star'ın 24 Haziran Perşembe gününün birincisi, Rabia ve Birben olmuştu.



