Doya Doya Moda All Star 21 Nisan 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 21 Nisan 2021 Puan Durumu nedir?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda son bölümde neler oldu? Doya Doya Moda All Star 21 Nisan 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 21 Nisan puan durumu nedir?

Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 19 Nisan Pazartesi gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda All Star'da bugünkü konsepti en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 21 Nisan Doya Doya Moda'da kim elendi? 21 Nisan Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim kazandı? 21 Nisan Doya Doya Moda Puan Durumu!

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21 NİSAN 2021 DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

13.00'da TV8 ekranlarında yayınlanan moda programının 20 Nisan Salı gününün konsepti ve 20 Nisan puan durumu henüz belli olmadı. Konu ile ilgili haberimizden takip edebilirsiniz.

20 NİSAN 2021 DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Rümeysa-8

Ferdanur-20

Birben-20

Betül-18

Emel-20

Su-17

Özde-20

DOYA DOYA MODA ALL STAR 20 NİSAN BİRİNCİSİ

Doya Doya Moda All Star'ın 19 Nisa n Perşembe gününün birincileri belli oldu. Birinci olan isimler;

- 20'şer puan ile Birben, Ferdanur, Özde olmuştu.