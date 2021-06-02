Doya Doya Moda All Star 2 Haziran 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 2 Haziran 2021 Puan Durumu nedir?
Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda son bölümde neler oldu? Doya Doya Moda All Star 2 Haziran 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 2 Haziran puan durumu nedir?
Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 2 Haziran Cuma gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda All Star'da bugünkü konsepti en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 2 Haziran Doya Doya Moda'da kim elendi? 2 Haziran Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim kazandı? 2 Haziran Doya Doya Moda Puan Durumu!
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2 HAZİRAN 2021 DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
13.30'da TV8 ekranlarında yayınlanan moda programının 2 Haziran Çarşamba gününün puan durumu henüz belli olmadı. Konu ile ilgili haberimizden takip edebilirsiniz.
1 HAZİRAN SALI 2021 DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Ferdanur-19
Betül-20
Emel-14
Su-20
Rabia-12
Özde-20
Birben-16
DOYA DOYA MODA ALL STAR 1 HAZİRAN BİRİNCİSİ
Doya Doya Moda All Star'ın 1 Haziran Çarşamba gününün birincisi Özde, Su ve Betül olmuştu.