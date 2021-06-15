Doya Doya Moda All Star 15 Haziran 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 15 Haziran 2021 Puan Durumu nedir?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda son bölümde neler oldu? Doya Doya Moda All Star 15 Haziran 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 15 Haziran puan durumu nedir?

Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 15 Haziran Salı gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda All Star'da bugünkü konsepti en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 15 Haziran Doya Doya Moda'da kim elendi? 15 Haziran Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim kazandı? 15 Haziran Doya Doya Moda Puan Durumu!

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14 HAZİRAN 2021 DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

13.30'da TV8 ekranlarında yayınlanan moda programının 15 Haziran Salı gününün puan durumu henüz belli olmadı. Konu ile ilgili haberimizden takip edebilirsiniz.

14 HAZİRAN SALI 2021 DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Ferdanur- 19

Betül-15

Emel-20

Su- 15

Rabia- 19

Özde- 13

Birben- 15

DOYA DOYA MODA ALL STAR 14 HAZİRAN BİRİNCİSİ

Doya Doya Moda All Star'ın 14 Haziran Pazartesi gününün birincisi Emel olmuştu.