Doya Doya Moda All Star 1 Haziran 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 1 Haziran 2021 Puan Durumu nedir?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda son bölümde neler oldu? Doya Doya Moda All Star 1 Haziran 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 1 Haziran puan durumu nedir?

Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 1 Haziran Cuma gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda All Star'da bugünkü konsepti en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 1 Haziran Doya Doya Moda'da kim elendi? 1 Haziran Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim kazandı? 1 Haziran Doya Doya Moda Puan Durumu!

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1 HAZİRAN 2021 DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Ferdanur-19

Betül-20

Emel-14

Su-20

Rabia-12

Özde-20

Birben-16

DOYA DOYA MODA ALL STAR 1 HAZİRAN BİRİNCİSİ

Doya Doya Moda All Star'ın 1 Haziran Salı gününün birincisi Özde, Su, Betül oldu.

DOYA DOYA MODA ALL STAR 2 HAZİRAN KONSEPTİ

Yarınki konsept "kumaş pantolon şıklığı" olacak.