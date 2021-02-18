Doya Doya Moda Adnan kimdir? Adnan Kızıltaş kaç yaşında, nereli? Adnan Kızıltaş daha önce hangi programdaydı?

Ekranların en çok takip edilen moda programlarından biri olan Doya Doya Moda'da yer alan isimlerden biri de Adnan Kızıltaş oldu. Bu nedenle Doya Doya Moda Adnan kimdir? Adnan Kızıltaş kaç yaşında, nereli? soruları büyük merak topladı. Daha önce televizyonda gördüğümüz Adnan Kızıltaş daha önce hangi programdaydı?

Kısmetse Olur programı ile adından söz ettiren Adnan Kızıltaş bu kez Doya Doya Moda yarışmasında mücadele ediyor. Heyecan düzeyi erkek yarışmacıların katılımı ile artan Doya Doya Moda yarışmasının erkek yarışmacılarından olan Adnan Kızıltaş kimdir sorusu merak ediliyor. İşte Adnan Kızıltaş hakkında merak edilenler...

DOYA DOYA MODA ADNAN KİMDİR, DAHA ÖNCE HANGİ PROGRAMDAYDI?

Adnan Kızıltaş kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. TV8 ekranında yayınlanan gündüz kuşağı programı Doya Doya Moda yarışmasına Ocak ayında erkek yarışmacıların katılımı ile yarışmanın heyecan düzeyi de artmıştı. Erkek yarışmacılar arasında herkesin yakından tanıdığı bir isimde yer aldı. O isim Kısmetse Olur programından hafızalara kazanan Adnan Kızıltaş oldu.

Alper'in vedası ardından Doya Doya Moda'ya Adnan Kızıltaş katıldı.

ADNAN KIZILTAŞ KİMDİR?

Doya Doya Moda'ya Adnan Kızıltaş katıldı. Aslen İranlı olan Kızıltaş, 16 Eylül 1992 yılında Kars Kağızman'da dünyaya geldi. Ankara'da kendisine ait bir mağazası var. Adnan Kızıltaş, Doya Doya Moda'ya katılma nedeni şu sözlerle açıklamıştı; "Bugüne kadar modayla ilgili hep kadınlar ön plandaydı, bilmiyorlar ki artık erkekler de giyinmeyi bir o kadar çok seviyor ve tarzını konuşturabiliyor. Ben de buraya tarzımı konuşturmaya ve bir şeyler öğretmeye geldim."