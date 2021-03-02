Doya Doya Moda 3 Mart konsept nedir? Doya Doya 3 Mart fragman izle!
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Doya Doya Moda 3 Mart konsept nedir? Doya Doya 3 Mart fragman izle!

02.03.2021 17:42 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:45
Doya Doya Moda 3 Mart konsept nedir? Doya Doya 3 Mart fragman izle!

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda 3 Mart konsept nedir? Doya Doya 3 Mart fragman izle! Doya Doya Moda günün en yüksek puanını kim aldı?

Hafta içi her gün yayınlanan moda programı Doya Doya Moda 3 Mart konsept nedir? Doya Doya 3 Mart fragman izle! Doya Doya Moda izle!

DOYA DOYA MODA 3 MART KONSEPTİ NEDİR?

Yarın yayınlanacak Doya Doya Moda yarışmasında konsept, kendi iş yerine giderken giyilecek kıyafet. Alışveriş yeri olarak Kadıköy belirlendi.

2 MART DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasında puan durumu.

Ceren:16

Rüya:11

Özde:15

Elif:18

Ayça:10

Birben: 18

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