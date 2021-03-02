Doya Doya Moda 3 Mart konsept nedir? Doya Doya 3 Mart fragman izle!
02.03.2021 17:42 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:45
TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda 3 Mart konsept nedir? Doya Doya 3 Mart fragman izle! Doya Doya Moda günün en yüksek puanını kim aldı?
Hafta içi her gün yayınlanan moda programı Doya Doya Moda 3 Mart konsept nedir? Doya Doya 3 Mart fragman izle! Doya Doya Moda izle!
DOYA DOYA MODA 3 MART KONSEPTİ NEDİR?
Yarın yayınlanacak Doya Doya Moda yarışmasında konsept, kendi iş yerine giderken giyilecek kıyafet. Alışveriş yeri olarak Kadıköy belirlendi.
2 MART DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasında puan durumu.
Ceren:16
Rüya:11
Özde:15
Elif:18
Ayça:10
Birben: 18