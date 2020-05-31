Downing Sokağı önünde Floyd gösterisi
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Downing Sokağı önünde Floyd gösterisi

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd için İngiltere'de gösteri düzenlendi.

31.05.2020 19:44 | Son Güncelleme: 31.05.2020 19:49

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd için İngiltere'de gösteri düzenlendi. Trafalgar Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etti. Grup daha sonra yürüyerek ABD'nin Londra Büyükelçiliği binasının önüne geldi. Protestolarına burada devam eden grup içeri girmek isteyince, polis tarafından engellendi.

Daha sonra İngiltere Parlamentosu önüne gelerek protestosunu sürdüren göstericiler, oradan başbakanlık konutunun bulunduğu Downing Sokağı'na geldi. Grup burada da polis engeliyle karşılaştı.

Downing Sokağı önünde Floyd gösterisi

Kaynak: AA

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