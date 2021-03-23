Down sendromlunun organları hastalara hayat verecek
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Down sendromlunun organları hastalara hayat verecek

23.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:20
Down sendromlunun organları hastalara hayat verecek

Kırşehir'de yaşamını yitiren down sendromlunun iki böbreğinden biri kardeşine, diğer böbreği ve karaciğeri ise başka hastalara umut olacak.

Kırşehir'de yaşamını yitiren down sendromlunun iki böbreğinden biri kardeşine, diğer böbreği ve karaciğeri ise başka hastalara umut olacak.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, down sendromlu 48 yaşındaki Z.K, 16 Mart'ta evinde rahatsızlanınca ailesi tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Genel durum bozukluğu teşhisi konulan Z.K'nin, Down Sendromu Farkındalık Günü olan 21 Mart'ta beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin organ bağışı birimi görevlilerinin görüştüğü hasta yakınları, aynı gün hastanın organlarını bağışladı.

Ankara'dan gelen Sağlık Bakanlığına bağlı organ nakil ekibi, Z.K'nin böbreklerini ve karaciğerini hastalara nakledilmek üzere aldı.

Hastanın bir böbreğinin Ankara'da tedavi gören Z.K'nin kardeşine, diğer organlarının ise başka kişilere nakledileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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