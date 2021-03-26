Down sendromlular Palandöken'de kızak ve gondol etkinliğiyle moral depoladı

Erzurum'da, Aziziye Belediyesince Palandöken Kayak Merkezi'ne götürülen down sendromlular, kızakla kayıp gondol turu atarak gönüllerince eğlendi.

Erzurum'da, Aziziye Belediyesince Palandöken Kayak Merkezi'ne götürülen down sendromlular, kızakla kayıp gondol turu atarak gönüllerince eğlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Aziziye Sosyal Hizmetler Merkezi gözetimindeki yaşları 9 ila 40 arasında değişen down sendromlu bireyler için belediyenin meclis salonunda etkinlik gerçekleştirildi.

Aileleriyle organizasyona katılan down sendromlular, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile bir süre sohbet ettikten sonra Palandöken Kayak Merkezi'ne gitti.

Başkan Orhan burada, down sendromlular ile kızak yarışı ve gondol turu yapıp kartopu oynadı.

Aziziye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Muhsin Aslan'ın da katıldığı etkinlikte, down sendromlu bireyler eğlenceli gün geçirerek moral depoladı. Etkinlik sonrası Orhan, misafirlere çeşitli hediyeler verdi.

Belediye Başkanı Orhan yaptığı açıklamada, Aziziye Belediyesi olarak bu etkinlikle hem sosyal bir sorumluluğu yerine getirdikleri hem de ortaya bir farkındalık koyduklarını belirterek, "Down sendromlu çocuklarımız ve bireylerimiz, aslında bizim yaşam enerjimizi teşkil ediyor. Onların sosyal yaşam içerisinde çok daha geniş çapta yer edinmelerini sağlamak bizim en büyük sorumluluğumuz." diye konuştu.

Orhan, etkinliğe iş birliği yaparak destek veren Erzurum Kayak Kulübü ile Aziziye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Down sendromlu bireylerin aileleri de güzel gün geçirdiklerini ifade ederek, Başkan Orhan ve ilgililere söz konusu etkinlikten dolayı teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç