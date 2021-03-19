Down sendromlular için gökyüzüne renkli balonlar bırakıldı
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Down sendromlular için gökyüzüne renkli balonlar bırakıldı

19.03.2021 17:09 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:24
Down sendromlular için gökyüzüne renkli balonlar bırakıldı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 'Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü' dolayısıyla down sendromlu çocukları belediyede ağırlayarak, birlikte gökyüzüne balon bıraktı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 'Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü' dolayısıyla down sendromlu çocukları belediyede ağırlayarak, birlikte gökyüzüne balon bıraktı.

Şener Söğüt, Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla down sendromlu çocukları belediyede ağırladı. Gülünce Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Körfez Verimli Özel Eğitim Okulu öğrencileri, yöneticileri ve velilerin katıldığı ziyarette renkli görüntüler oluştu. Çocuklara hediye takdim eden Başkan Şener Söğüt, "Down sendromlu çocuklarımızda normal gelişim gösteren bireylerden bir fazla yani 47 kromozom bulunmaktadır. Down sendromunun bir hastalık olmadığını, farklılık olduğunu ve farklı olmanın normal olduğunu herkese duyurmak ve bu duyarlılığı arttırmak çok önemlidir. Bu anlamda herkesin üzerine düşen çabayı göstermesi gerekmektedir. 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü, bu alandaki çabaların yoğunlaştığı, neler yapılabileceğinin konuşulduğu ve bunların hayata geçirildiği bir gündür. Unutmayalım ki onlar acıma duygusu oldukça gelişmiş, çıkarcılık, bencillik gibi davranışları olmayan karşılıksız seven, yalan söylemeyen ve sadece sevilmeyi hak eden bireylerdir" dedi.

Başkan Söğüt daha sonra çocuklarla birlikte belediye binası önünden renkli balonları gökyüzüne bıraktı. - KOCAELİ

Down sendromlular için gökyüzüne renkli balonlar bırakıldı
Down sendromlular için gökyüzüne renkli balonlar bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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