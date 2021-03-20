Down Sendromlular Günü ESER'de coşkuyla kutlandı
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Down Sendromlular Günü ESER'de coşkuyla kutlandı

20.03.2021 19:47 | Son Güncelleme: 20.03.2021 19:54
Down Sendromlular Günü ESER'de coşkuyla kutlandı

Eyüpsultan Belediyesi, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla dünya genelinde 21 Mart tarihinde kutlanan Dünya Down Sendromlular Günü'nde Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi'nde özel bir etkinlik düzenledi.

Eyüpsultan Belediyesi, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla dünya genelinde 21 Mart tarihinde kutlanan Dünya Down Sendromlular Günü'nde Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi'nde özel bir etkinlik düzenledi. Programa katılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, çocuklarla ve velilerle sohbet edip, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Eyüpsultan Belediyesi, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla dünya genelinde 21 Mart tarihinde kutlanan Dünya Down Sendromlular Günü'nde özel bir etkinlik düzenledi. Pierre Loti'de bulunan Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi'nde (ESER) gerçekleştirilen etkinlikte özel çocuklar gönüllerince eğlendi, keyifli dakikalar yaşadı.

"Bir merkez de Alibeyköy'e yapacağız"

Programa katılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, çocuklarla ve velilerle sohbet edip bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Programda yaptığı konuşmada Alibeyköy'de engelli çocuklar için eğitim merkezi açacakları müjdesini veren Başkan Köken, "ESER sizlere hizmet ederek, sizlerle birlikte büyüyor. Bir tane de Alibeyköy tarafına yapacağız. Burayı da daha da güzelleştirip Alibeyköy ile birlikte iki tane merkezimiz olacak. Sizler evlerinizde bizler de burada çocuklarımızla ilgilenirsek onların daha sağlıklı olmalarını, daha güzel yaşam alanlarına sahip olmalarını sağlarız. Alibeyköy'de yapacağımız merkezle ilgili her türlü önerilerinizi bizlere sunabilirsiniz. Neler eksik neler fazla görelim ki daha güzel ve mükemmel bir şey ortaya koyalım. Hedefimiz herkese ulaşabilmek. Hepinize daha sağlıklı, güzel ve hayırlı günler temenni ediyorum" dedi.

Müzikle eğlendiler, hediyelerle mutlu oldular

Konuşma sonrası ESER'li çocuklarla birlikte pasta kesip, hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Deniz Köken, ardından çocuklara hediyelerini takdim etti. Başkan Deniz Köken'in hediyeleri ile mutlu olan özel çocuklar, sonrasında sihirbaz gösterisini büyük bir merakla izlediler.

Halk oyunları öğretmeni eşliğinde müzikle eğlenen çocukların ritim gösterisi ise büyük beğeni topladı. Patlamış mısır ve pamuk şeker ikramının da yapıldığı etkinlikte çocuklar, aileleriyle birlikte unutamayacakları bir gün yaşadı. - İSTANBUL

Down Sendromlular Günü ESER'de coşkuyla kutlandı
Down Sendromlular Günü ESER'de coşkuyla kutlandı
Down Sendromlular Günü ESER'de coşkuyla kutlandı
Down Sendromlular Günü ESER'de coşkuyla kutlandı
Down Sendromlular Günü ESER'de coşkuyla kutlandı
Down Sendromlular Günü ESER'de coşkuyla kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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