Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'ndan Talas Belediyesine ziyaret

TALAS, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, ziyaret etti.

Başkan Yalçın'ın makamında gerçekleşen ziyarette, antrenörler İbrahim Acar, Uğur Arı, İlyas Sarı ve Hüseyin Dağdelen ile milli takım sporcuları bulundu.

Ziyarette konuşan Yalçın, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın başarılı olacağına inandığını ifade etti.

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın Peru'dan başarı ile döneceğini aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Sizleri öncelikle Avrupa şampiyonluğunuzdan dolayı tebrik ediyorum. Dünya şampiyonasından da şampiyon olarak döneceğinize inanıyorum. Sizler bizim göz bebeğimizsiniz. Ne zaman isterseniz bizim kapımız sizlere daima açık olacaktır. Sizleri ağırlamaktan ayrıca çok mutlu oluyoruz. Hepinizi alınlarından öpüyorum. Başarılı olacağınıza yürekten inanıyorum."

Acar da federasyon başkanı Birol Aydın'ın son anda çıkan bir toplantısı yüzünden aralarında olamadığını belirtti.

Kendilerini ağırlayan Başkan Yalçın'a teşekkür eden Acar, "Birinci gelişimizde gittiğimiz Avrupa Şampiyonası'ndan Avrupa Şampiyonu olarak döndük .Şimdi de 1-10 Nisan 2022 tarihlerine Peru'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. İnşallah oradan da madalyayla döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Sporcular adına konuşan Birkan Dikici ise Başkan Yalçın'a kendilerine vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

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