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Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nda hedef Avrupa Şampiyonluğu

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nda hedef Avrupa Şampiyonluğu

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, 4-11 Ekim tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda zirveyi hedefliyor.

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, 4-11 Ekim tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda zirveyi hedefliyor.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, şampiyona öncesi son hazırlıklarını İstanbul Bayrampaşa Spor Salonu'nda sürdüren millilerin kampını Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy ziyaret etti.

Türkiye'de down sendromlu futbolunun kurulması için 4 yıl önce Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın ile TFF olarak stratejik iş birliği yaptıklarını hatırlatan Ömer Gürsoy, şunlari ifade etti:

"Bu iş birliğinin ardından yapılan Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olduk. Şimdi de İtalya'da altın madalyayı hedefliyoruz. Milli takımın son 2 ayda yaptığı tüm kampları yakından izledim. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirildi ve çok iyi bir takımımız var. Federasyon Başkanımız Nihat Özdemir de Down Sendromlular Milli Takımı'mızı Riva'da kabul etti. Down sendromlu futbol ülkemizde daha yeni büyümeye başlıyor. Bana 15 yıl önceki ampute futbolunu hatırlatıyor. 20 sporcu yola çıkan 'Tek Ayaklı Kramponlar' bugün bir dünya markası oldu. Gelecekte Down Sendromlular Ligi'nin de kurulmasıyla bu süreci daha da hızlandırmayı amaçlıyoruz."

Özel Sporcular Federasyon Başkanı Birol Aydın ise, "TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem'e verdikleri destekten dolayı ve bizi bir an olsun yalnız bırakmayan Kurul Başkanımız Ömer Gürsoy'a destekleri için çok teşekkür ediyorum. Özel sporcular camiası olarak TFF'nin öncü rolünden büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. İtalya'dan altın madalya ile dönmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
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