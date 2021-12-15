Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için Kocaeli'de kampa girdi

KOCAELİ (AA) - Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, nisan ayında katılacağı dünya şampiyonasının hazırlıkları için Kocaeli'de kampa girdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki milli takım, 1-10 Nisan 2022 tarihlerinde Peru'nun başkenti Lima'da yapılacak dünya şampiyonası hazırlıklarına başladı.

Teknik kurul başkanı İbrahim Acar, antrenörler Uğur Arı, İlyas Sarı ve Hüseyin Dağdelen gözetiminde günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdüren millilerin kampı, 21 Aralık'a kadar sürecek.

TFF Engellilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, "Dünya şampiyonasına gidecek olan Down Sendromlular Milli Takımı'na TFF olarak desteklerimiz devam edecek ve şampiyonadan galibiyete ayrılacaklarına inancımız tam." sözleriyle milli sporculara destek verdi.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

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