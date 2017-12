Down Sendromlular, Fındıkkıran Balesini İzledi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), sosyal sorumluluk projesi kapsamında, down sendromlulara Fındıkkıran balesini sahneledi.



Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleşen gösteri öncesi Down Sendromu Derneği Başkan Yardımcısı Fulya Ekmen, İDOB yönetimine teşekkür ederek, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdür ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan'a bir plaket sundu. Down sendromlu küçük Kayra da arkadaşlarını temsilen sahneden herkese teşekkür etti.



Bale gösterisini dernek üyeleri, refakatçileri ve konuklar beraber izledi.



Suat Arıkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun zamandır sosyal sorumluluk anlayışıyla sanatı çocuklara, hastalara, hapishanedeki kişilere götürmek istediklerini ve bunu bir öz görev olarak düşündüklerini ifade ederek, "Bugün de Down Sendromu Derneği için Çaykovksi'nin müziği Fındıkkıran balesiyle onların gönüllerini fethetmeye çalışacağız." dedi.



Bu sezon da sosyal sorumluluk anlayışı kapsamında çeşitli çalışmalar yapacaklarını dile getiren Arıkan, "Bizim sosyal sorumluluk anlayışımız artık biliniyor. Bu kapsamda kurumlardan da talepler geliyor. Bugün burada hem Down Sendromu Derneği üyeleri hem onların refakatçileri hem de seyircilerimiz var. Bir çatı altında sanatı beraber izleyecekler." diye konuştu.



Etkinliğe Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da katıldı.