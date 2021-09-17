Down sendromlu Zeynep, okuma yazma öğrendi; ailelere umut oldu

NİĞDE'de özel rehabilitasyon merkezinde okuma-yazma öğrenen down sendromlu Zeynep Özcan (9) için öğretmenleri sürpriz kutlama düzenledi. Kızının 4 yıldır okuma yazma mücadelesi verdiğini kaydeden Gülcan Özcan, "Olmaz dediler oldu. Yapamaz dediler yaptı. Bunlar çok güzel şeyler. Kazanan Zeynep oldu" dedi.

Niğde'de yaşayan Gülcan Özcan, down sendromlu kızı Zeynep Özcan'ı özel rehabilitasyon merkezine gönderdi. Burada eğitim gören Özcan, öğretmenlerinin destekleriyle okuma yazmayı öğrendi. Zeynep'in bu başarısı diğer down sendromlu çocuklara ve ailelerine umut oldu. Öğretmenleri Zeynep için sürpriz 'Ben de okuyorum' kutlaması düzenledi. Pasta kesen Zeynep'e öğretmeni Sabri Eren, madalya verdi. Küçük Zeynep'in annesi Gülcan Özcan, yıllardır verdiği mücadelenin karşılığını çok güzel bir şekilde aldığını belirterek, "Olmaz dediler oldu. Yapamaz dediler yaptı. Bunlar çok güzel şeyler. Kazanan Zeynep oldu" dedi.