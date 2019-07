Down sendromlu Zeliha'nın gelinlik hayali gerçek oldu

Down sendromlu Zeliha'nın düğününde duygu dolu anlar yaşandı

ANKARA - Ankara'da yaşayan down sendromlu 28 yaşındaki Zeliha Berberoğlu'nun gelinlik hayali gerçek oldu. Zeliha düğününde gönlünce eğlenirken, ailesi duygu dolu anlar yaşadı.

Altındağ Belediyesi Zübeyde Hanım Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi 28 yaşındaki down sendromlu Zeliha Berberoğlu, yıllarca hayalini kurduğu gelinlik ve düğün hayaline kavuştu. Merkezde spor etkinlikleri, gezi ve hobi kurslarına katılarak kendini geliştiren Zeliha'nın gelinlik giyme ve kendi düğününde oynama hayalinden haberdar olan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Zeliha'yı hayallerine kavuşturmak için harekete geçti. Zeliha için önce gelinlik beğenildi, ardından kına malzemeleri ve pastası seçildi.

Merkez bahçesinde düzenlenen etkinlikte gelinlik giyen ve düğün pastası kesen Zeliha, kendi düğününde gönlünce eğlenerek unutamayacağı bir gün yaşadı. Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyelerinin, akraba ve arkadaşlarının verdiği destekle mutlu bir gün geçiren Zeliha'yı gelinlikle gören ailesi ise gözyaşlarını tutamadı. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte Zeliha, en büyük hayalini gerçekleştirmenin sevincini doyasıya yaşadı.

"Gözlerinin gülmesini sağlamak bile bize yeter"

Zeliha'nın merkezde aktif bir şekilde etkinliklere katıldığını ve çevresinde çok sevildiğini belirten Zübeyde Hanım Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi sorumlusu Yelda Budak, "Merkezde Altındağlı kadınlarımız için çalışıyoruz. Zeliha'nın en büyük hayalinin beyaz gelinlik giymek olduğunu söylemişti annesi. Biz de o hayalini gerçekleştirmek istedik belediye başkanımızın katkılarıyla. Umarım mutlu olmuştur. Biraz da olsa sevinmesini sağlamışızdır. Önce Zeliha için gelinlik bulduk. Düğünü merkezimizin bahçesinde yapalım istedik, onun için anlamlı olduğu için. Bir düğün salonunda yaparsak bundan çok etkileneceğini sanmıyorum ama merkezimiz Zeliha için çok önemli. Onun burada mutlu olduğunu görüyor ve hissediyorum. Gözleri gülüyor buraya geldiğinde. Zeliha merkezimizde herkesin sevgisini kazanmış durumda güleryüzü ve şefkatiyle. Bugün arkadaşları, annesi, babası, kardeşleri herkes burada olacak. Mutluluğunu paylaşmak için biz yanında olacağız. Burada tiyatro, spor etkinliklerimize katılıyor. Gezilerimiz var. Altındağlı kadınlarımızı gezilere götürüyoruz. Zeliha da gezilerimizin baş kahramanı. Zeliha umarım mutlu olmuştur. Biz onun hayalini gerçekleştirmek için buradayız. Gözlerinin gülmesini sağlamak bile bize yeter" dedi.

"Sanki gerçekten düğünü oluyor gibi heyecanlıyım"

Zeliha'nın çok küçük yaşlardan itibaren gelinlik hayali kurduğunu, gelin gördüğünde çok heyecanlandığını ifade eden anne Döndü Berberoğlu, "Küçükten bu yana gelinlik giymeye çok hevesli. 'Anne herkesin düğünü oluyor ben de gelinlik giymek istiyorum' derdi. Bunu merkeze söyledim, onlar da onayladılar. Destek oldular. Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Bugün çok heyecanlandım. Gerçek düğün oluyor gibi hissettim. O gelinlik giydi çok mutlu oldu. Ben de onun için çok sevindim. Gelinlikle gördüğümde iyi, mutlu gördüm onu. Akrabalarımız geldiler bugün düğünümüze. Ağabeyi de bugün gelin arabası süslettirmiş onun için. Evde giyinmeyi, süslenmeyi sever. Ev işlerini yapar. Benim yaptığım işi beğenmez. Aynanın karşısına geçer oyunlar oynar. Ağabeyine çok düşkündür" diye konuştu.

Gelinlik giydiği için heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade eden Zeliha Berberoğlu ise, onu yanlız bırakmayan herkese teşekkür etti.

