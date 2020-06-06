Down Sendromlu zabıta Meryem yeniden görevde Kırıkkale'nin Yahşihan ilçe belediyesinin ilk down sendromlu zabıtası Meryem Türkyılmaz (26), korona virüs salgını nedeniyle ara verdiği görevine yeniden başladı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçe belediyesinin ilk down sendromlu zabıtası Meryem Türkyılmaz (26), korona virüs salgını nedeniyle ara verdiği görevine yeniden başladı.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle haftalardır evinden çıkmayan 26 yaşındaki Meryem Türkyılmaz, kontrollü normalleşme süreciyle birlikte Yahşihan ilçe belediyesindeki zabıta görevine yeniden geçti. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz sayesinde geçen yıl zabıta olma hayaline kavuşan Meryem Türkyılmaz, yeniden görevine dönmenin mutluluğunu yaşadı. Başkan Türkyılmaz'da maaşına zam yaptı.

Belediyedeki görevinin ilk gününde Vali Yunus Sezer ile başkan Türkyılmaz'ı makamında ziyaretti, hatıra fotoğrafı çekindi. Gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından ilçedeki denetimlere katıldı. Zabıta Müdürü Mehmet Hüyüktepe ve mesai arkadaşlarıyla birlikte pazarcı esnafına korona virüs salgınına karşı uyarılarda bulunan Meryem, pazarcı esnafına ve vatandaşlara hijyen kurallarına ve sosyal mesafe kurallarına uymasını istedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA