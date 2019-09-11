Down sendromlu yüzücünün gözü Avrupa şampiyonluğunda - ESKİŞEHİR

11.09.2019 11:13

Eskişehir'de sosyal aktivite için yüzmeye başlayan 19 yaşındaki down sendromlu Serhat Emir Güngör, müsabakalarda elde ettiği başarıları sonuçların ardından seçildiği Türkiye Down Sendromlu Milli Yüzme Takımı ile katılacağı Avrupa Yüzme Şampiyonası'ndan madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Ailesinin desteğiyle 12 yıl önce sosyal aktivite olması amacıyla yüzmeye başlayan Güngör, Eskişehir Harb-İş Spor Kulübü Yüzme Antrenörü Selçuk Kırabay ile tanıştı.

Daha sonra bu kulüp adına yüzmeye başlayan Güngör, iki yıldır farklı kategorilerde katıldığı müsabakalarda 20 altın madalya kazandı.

Serhat Emir Güngör, geçen yıl gerçekleştirilen 2. Bölge Şampiyonası'nda milli takıma seçilerek büyük bir mutluluk yaşadı. 15-22 Eylül'de İtalya'da düzenlenecek Down Sendromlular Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda ilk kez yarışacağı ay-yıldızlı forma altında madalya kazanıp Türk bayrağını göndere çektirebilmek için çalışan başarılı sporcu, haftanın 6 günü dörder saat antrenman yapıyor.

"Kelebek ve serbest branşlarında onu geçebilen sporcu yok"

Milli sporcunun antrenörü Selçuk Kırabay, AA muhabirine, 7 yıldır birlikte çalıştığı Güngör'ün Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda serbest ve kelebek kategorilerinde kazandığı altın madalyalarla milli takıma seçildiğini söyledi.

Sporcusunu İtalya'da gerçekleştirilecek Down Sendromlular Avrupa Yüzme Şampiyonası'na hazırladığını aktaran Kırabay, şöyle konuştu:

"Türkiye'de kelebek ve serbest branşlarında Serhat'ı geçebilen sporcu yok. Avrupa Şampiyonası'nda da başarılı olacağı konusunda umutluyuz. Haftanın 6 günü dörder saat çalışıyoruz ancak Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu beni seçmediği için Avrupa Yüzme Şampiyonası'na gidemeyeceğim. Bu beni ve sporcumu çok üzüyor. Serhat'ı olumsuz etkileyecek bir durum."

Kırabay, gelecek yıl Antalya'da gerçekleştirilecek Down Sendromlular Olimpiyatları'na da katılmayı hedeflediklerine değinerek, bu organizasyonda da derece almayı planladıklarını belirtti.

Güngör'ün başarılarını artırabilmesi için daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Kırabay, Esjim firmasının katkılarıyla şampiyonaya hazırlanabildiklerini sözlerine ekledi.

"Özel çocuklarımız evlere mahkum edilmesin"

Kulübün ikinci başkanı Yusuf Kaplan da Güngör'ün milli yüzücü olabilmek çok çaba sarf ettiğini anlattı.

Milli yüzücünün çok çalışmasının meyvelerini almaya başladığını dile getiren Kaplan, "Bundan sonraki hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmak. Özel çocuklarımızın evlere mahkum edilmesine karşıyım. Serhat gibi gençlerimizin destek verildiğinde neler başarabileceği ortada. Topluma faydalı bireyler olmaları için spor alışkanlığı kazandırmalıyız." dedi.

Başarılı milli sporcu Serhat Emir Güngör ise Avrupa Şampiyonası'nda birinci olmak istediğini ifade etti.

Kaynak: AA