DOWN SENDROMLU YİĞİT, ÇALIŞMA AZMİYLE HERKESE ÖRNEK OLUYOR

BODRUM, MUĞLA (Habermetre) - Bodrum'da down sendromlu Yiğit Külahlı, stajyer olarak işe başladığı Trafo Bodrum'da çalışma azmiyle herkese örnek oluyor.

Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde aşçılık eğitimi gören 17 yaşındaki Yiğit Külahlı, Bodrum Belediye A. Ş. Trafo Bodrum Kafe ve Restoran'da stajyer olarak işe başladı. Ailesinin desteğiyle eğitimine devam eden Külahlı, işe başladığı günden bu yana hem işletme çalışanlarıyla hem de gelen müşterilerle iyi iletişim kurdu. Bazı müşteriler sadece Yiğit'in mesai yaptığı günlerde Trafo Bodrum'a geldiklerini belirtirken, Yiğit'in çalışma azmine hayran kaldıklarını da dile getiriyor.

DİSİPLİNLE ÇALIŞIYOR

Yiğit Külahlı'nın Trafo Bodrum'da stajyer olarak işe başlar başlamaz herkes tarafından çok sevildiğini belirten Trafo Bodrum Kafe ve Restoran Müdürü Barış Şen: "Yiğit çok sempatik bir insan. Herkese yardımcı olmaya çalışıyor. İşletme kurallarını da çok disiplinli bir şekilde yerine getiriyor. Çok güler yüzlü bir kardeşimiz" dedi.

ARKADAŞLARINI ÇOK SEVİYOR

Yiğit'in babası Cevdet Külahlı ise, "Yiğit, Trafo'da çalışmaya başladıktan sonra çok motive oldu. Arkadaşlarını çok seviyor ve çok mutlu" dedi.

Babasıyla birlikte işe gelen Yiğit, çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtirken, çalışma azmiyle hem engelli bireylere hem de çevresindekilere örnek oluyor.

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