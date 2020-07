Down sendromlu yavru maymuna kardeşleri bakıyor Down sendromlu yavru maymuna kardeşleri bakıyor Makak maymunu yavrularından biri down sendromu çıktı İstanbul'da Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından durdurulan bir aracın bagaj kısmında bulunan 4 makak maymunu yavrusu Gaziantep Hayvanat Bahçesine getirildi.

Down sendromlu yavru maymuna kardeşleri bakıyor Makak maymunu yavrularından biri down sendromu çıktı GAZİANTEP - İstanbul'da Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından durdurulan bir aracın bagaj kısmında bulunan 4 makak maymunu yavrusu Gaziantep Hayvanat Bahçesine getirildi. Dünyanın dördüncü, Avrupa'nın üçüncü büyük Hayvanat Bahçesi olma özelliğini elinde bulunduran Gaziantep Hayvanat Bahçesi, ülkeye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 4 makak maymunu yavrusunun yeni yuvası oldu. Hayvanat bahçesine getirilen maymunların yapılan ilk muayenesinde birinin down sendromlu olduğu tespit edildi. Yapılan gözlem sonucu down sendromlu yavru maymunun tüm ihtiyaçlarını ise kardeşlerinin yaptığı ve hep ortalarında tutarak tehlikelerden koruduğu gözlemlendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Bölge Müdürlüğünün kendilerini durumdan bildirmesiyle harekete geçtiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, gönderdikleri ekiple hayvanları şehre getirdiklerini söyledi. Maymunların yanı sıra yine kaçak yollarla ülkeye sokulmaya çalışılan farklı türlerden hayvanları da kente getirdiklerini ifade eden Özsöyler, yavru makak maymunları hakkında bilgiler verdi. Özsöyler yapılan fiziki muayenede maymunlardan birinin diğerlerinden farklı olduğunu tespit ettiklerini kaydederek, "Maymunların sağlık taramasını yaparken bir tanesinin kol boyunun uzun olduğunu, yüz yapısının farklı olduğunu ve aynı zamanda öbürlerinden farklı olduğunu tespit ederek down sendromu olduğunu belirledi" dedi. Down sendromlu yavruya kardeşleri bakıyor "Down sendromlu maymunumuzun kardeşleri de bunu benimsemiş ve bakımını kardeşleri yapıyor" diyen Özsöyler, "Kardeşleri onu besliyor ve onunla beraber hareket ediyor. Buradaki arkadaşlarımız da bunun bakımını üstlendi birebir yem alıp almadığını takip ediyorlar. Sonrasında ise belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonrada onları hemcinslerinin yanına bırakacağız" ifadelerini kullandı. Annelerinin nerede olduğu bilinmeyen yavru maymunlara ise, hayvanat bahçesi çalışanları elleriyle besleyip özel ilgi gösteriyor. Kaynak: İHA