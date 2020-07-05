Down sendromlu yavru maymuna kardeşleri bakıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Down sendromlu yavru maymuna kardeşleri bakıyor

İstanbul'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir aracın bagajında bulunan 4 makak maymunu yavrusu Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

Down sendromlu yavru maymuna kardeşleri bakıyor
05.07.2020 09:53 | Son Güncelleme: 05.07.2020 10:02

İstanbul'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir aracın bagajında bulunan 4 makak maymunu yavrusu Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Maymunlardan down sendromlu olan yavruya ise kardeşleri bakıyor.

Dünyanın dördüncü, Avrupa'nın üçüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, ülkeye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 4 makak maymunu yavrusunun yeni yuvası oldu. Hayvanat bahçesine getirilen maymunların yapılan ilk muayenesinde birinin down sendromlu olduğu tespit edildi. Yapılan gözlem sonucu down sendromlu yavru maymunun tüm ihtiyaçlarını ise kardeşlerinin yaptığı ve hep ortalarında tutarak tehlikelerden koruduğu gözlemlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Bölge Müdürlüğünün kendilerini durumdan bildirmesiyle harekete geçtiklerini belirten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, gönderdikleri ekiple hayvanları şehre getirdiklerini söyledi. Maymunların yanı sıra yine kaçak yollarla ülkeye sokulmaya çalışılan farklı türlerden hayvanları da kente getirdiklerini ifade eden Özsöyler, yavru makak maymunları hakkında bilgi verdi. Özsöyler, yapılan fiziki muayenede maymunlardan birinin diğerlerinden farklı olduğunu tespit ettiklerini kaydederek, "Maymunların sağlık taramasını yaparken bir tanesinin kol boyunun uzun olduğunu, yüz yapısının farklı olduğunu ve aynı zamanda öbürlerinden farklı olduğunu tespit ederek down sendromu olduğunu belirledik" dedi.

Down sendromlu yavruya kardeşleri bakıyor

"Down sendromlu maymunumuzun kardeşleri de bunu benimsemiş ve bakımını kardeşleri yapıyor" diyen Özsöyler, "Kardeşleri onu besliyor ve onunla beraber hareket ediyor. Buradaki arkadaşlarımız da bunun bakımını üstlendi, birebir yem alıp almadığını takip ediyorlar. Sonrasında ise belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra da onları hemcinslerinin yanına bırakacağız" ifadelerini kullandı.

Annelerinin nerede olduğu bilinmeyen yavru maymunları hayvanat bahçesi çalışanları elleriyle besleyip özel ilgi gösteriyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor Haber
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu Haber
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor Haber
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler Haber
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir Haber
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti Haber
İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti
Nisan'da torbadan çıkan sosyal medya düzenlemesi Erdoğan'ın talimatıyla raftan iniyor
Nisan'da torbadan çıkan sosyal medya düzenlemesi Erdoğan'ın talimatıyla raftan iniyor
Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı
Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Mahkemeden beklenmedik karar! Polislerin kestiği salgın cezasını geçersiz saydı
Mahkemeden beklenmedik karar! Polislerin kestiği salgın cezasını geçersiz saydı
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Barolara ilişkin kanun teklifinde 12 madde daha TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Barolara ilişkin kanun teklifinde 12 madde daha TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Çöp kamyonu yolun karşısına geçmek isteyen kadının üzerinden iki defa geçti
Çöp kamyonu yolun karşısına geçmek isteyen kadının üzerinden iki defa geçti
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
Sakarya'da hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar, patlamadan kurtuldu ancak yaralıları kurtarmak isterken can verdi
Sakarya'da hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar, patlamadan kurtuldu ancak yaralıları kurtarmak isterken can verdi
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Esra Erdoğan Mustafa Varank Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Acun Ilıcalı Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Töre Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Ivan Obradovic Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Su Karar Kamera Sakarya
Şu an buradasınız: Down sendromlu yavru maymuna kardeşleri bakıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 10:20:44. #1.15#
title