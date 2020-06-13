Down sendromlu ve otizmli çocukların en güzel heyecanı
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Down sendromlu ve otizmli çocukların en güzel heyecanı

Erzurumlu sanatçı Rıdvan Adede yeni şarkısının klibinde down sendromlu ve otizmli çocuklarla birlikte kamera karşısına geçti.

Down sendromlu ve otizmli çocukların en güzel heyecanı
13.06.2020 09:18 | Son Güncelleme: 13.06.2020 09:55

Erzurumlu sanatçı Rıdvan Adede yeni şarkısının klibinde down sendromlu ve otizmli çocuklarla birlikte kamera karşısına geçti. Miniklerin klipteki heyecan ve mutluluğu ise görülmeye değer görüntüler ortaya çıkardı.

Erzurumlu sanatçı Rıdvan Adede "oyun havası" isimli derleme şarkılarına klip çekti. Adede klipinde ise down sendromlu ve otizmli miniklere yer verdi. Kendisi de down sendromlu oğluyla klipte yer aldı.

Oğluyla birlikte birçok kez kamera karşısına geçen Adede bu kez birçok miniği mutlu etti. Otizmli ve down sendromlu miniklerin klipte yaşadıkları heyecan ve mutluluk ise görülmeye değerdi.

Böyle bir klip çekmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Adede, "Son zamanlarda yaşadığımız pandemi sürecinde dışarı çıkamayan özellikle özel çocuklarımız için Down sendromlu ve otizmli ve yürüme engeli gibi rahatsızlıkları olan çocuklarımızı az da olsa mutlu etmek için yaptık" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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