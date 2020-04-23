Down sendromlu ve otizmli çocukların 23 Nisan coşkusu Down sendromlu ve otizmli çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu evlerinde yaşadı.

Down sendromlu ve otizmli çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu evlerinde yaşadı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okullarda kutlanamayan 23 Nisan coşkusu evlerde yaşanıyor.

Şişli'deki Yağmur Çocuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören özel öğrenciler, müzikler eşliğinde 23 Nisan'ı kutladı.

Ellerine Türk bayrağı alarak marş okuyan öğrenciler, evlerinde hazırlanan özel köşelere geçerek 23 Nisan'ı kutladı. Öğrencilerden kimisi asker kıyafeti giyerek balkonda çalan 23 Nisan şarkısına eşlik edip bayrak salladı, kimisi de annesinin söylediği metni tekrar ederek şiir okudu. Ay yıldızlı bayrakları ve balonları ellerine alan öğrenciler, müzikler eşliğinde evde 23 Nisan coşkusunu yaşadı.

Özel eğitim öğretmeni Ayfer Kızılkaya, öğrencilerinin 23 Nisan için evlerinde yaptığı etkinlikleri izleyerek mutlu olduğunu dile getirerek, "Atamız bu güzel günü tüm dünya çocuklarına armağan etti. Hiç ötekileştirilmeden tüm dünya çocuklarının ve özel çocuklarımızın hep birlikte kutladığı 100. yılımız kutlu olsun. Biz de varız diyoruz ve tüm özel çocuklarımızın günü kutlu olsun." dedi.

Kaynak: AA