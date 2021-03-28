Down sendromlu Suriyeli Abdulbari, oyun salonunda çalışıp eğleniyor
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Down sendromlu Suriyeli Abdulbari, oyun salonunda çalışıp eğleniyor

Demirören Haber Ajansı / Ferhat DERVİŞOĞLU - Haberler | Güncel
Down sendromlu Suriyeli Abdulbari, oyun salonunda çalışıp eğleniyor

SURİYE'nin İdlib kenti kırsalında bulunan Tırmamim köyünde yaşayan down sendromlu Abdurrahman Abdulbari'nin (25) ailesi, çocuklarının isteği üzerine oyun salonu açtı.

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SURİYE'nin İdlib kenti kırsalında bulunan Tırmamim köyünde yaşayan down sendromlu Abdurrahman Abdulbari'nin (25) ailesi, çocuklarının isteği üzerine oyun salonu açtı. Burada keyifli vakit geçiren Abdurrahman, hem diğer çocukları eğlendiriyor hem de para kazanıp, ailesine destek oluyor.

Down sendromlu Abdurrahman Abdulbari'nin isteği üzerine, ailesi çocukların eğlenebilecekleri bir oyun salonu açtı. Abdulbari, çocuklara eşlik ederek eğlenip, eğlendirmeye başladı. Abdulbari, Tırmamim köyündeki oyun salonunda çocukların oyunlarına eşlik ediyor. Daha küçük çocukları da bebek arabasıyla gezdiren Abdulbari, birlikte eğlenerek gününü en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Aynı zamanda yaptığı işin karşılığında çocuklardan 1 TL para alan Abdulbari, tüm kazancını da aile bütçesine katkı olarak annesine veriyor.

'DAHA SAĞLIKLI OLDU'

Abdurrahman'ın annesi Amine İbrahim, oğlunun oyun salonunda çalışmaya başlamasıyla daha sağlıklı olduğunu gözlemlediklerini söyledi. İbrahim, "Oğlumuzun bir köşeye çekilip hayata küsmesini istemiyoruz. Teselli olsun. Kendisi için çocuk oyun salonu açtık. Eğlensin, mutlu olsun. Kendisi istedi. Salonda çalışarak mutlu oluyor. Karşılığında da 1 TL para kazanıyor. Sabah saat 12.00'de salona gidiyor ve saat 20.00'ye kadar orada oyalanıyor. Eve geldiğinde yaptıklarını anlatıyor ve bizler de kendisi ile teselli oluyor, mutluluk oluyoruz" dedi.


Down sendromlu Suriyeli Abdulbari, oyun salonunda çalışıp eğleniyor
Down sendromlu Suriyeli Abdulbari, oyun salonunda çalışıp eğleniyor
Down sendromlu Suriyeli Abdulbari, oyun salonunda çalışıp eğleniyor
Down sendromlu Suriyeli Abdulbari, oyun salonunda çalışıp eğleniyor
Down sendromlu Suriyeli Abdulbari, oyun salonunda çalışıp eğleniyor
Down sendromlu Suriyeli Abdulbari, oyun salonunda çalışıp eğleniyor
Down sendromlu Suriyeli Abdulbari, oyun salonunda çalışıp eğleniyor
Down sendromlu Suriyeli Abdulbari, oyun salonunda çalışıp eğleniyor
Down sendromlu Suriyeli Abdulbari, oyun salonunda çalışıp eğleniyor
Down sendromlu Suriyeli Abdulbari, oyun salonunda çalışıp eğleniyor
Down sendromlu Suriyeli Abdulbari, oyun salonunda çalışıp eğleniyor
Down sendromlu Suriyeli Abdulbari, oyun salonunda çalışıp eğleniyor
Down sendromlu Suriyeli Abdulbari, oyun salonunda çalışıp eğleniyor
Down sendromlu Suriyeli Abdulbari, oyun salonunda çalışıp eğleniyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat DERVİŞOĞLU

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