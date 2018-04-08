Down Sendromlu Süleyman 10 Yıldır Organ Bekliyor

Hatay'da 10 yıldır böbrek yetmezliği yaşayan 18 yaşındaki down sendromlu Süleyman Ataş organ bekliyor.

İki böbreği de çalışmayan ve 10 yıldan bu yana diyaliz hastası olan oğlunun iyileşmesinin böbrek nakline bağlı olduğunu ifade eden anne Fatoş Ataş, "Soğuk algınlığı nedeniyle doktora gittik. Verilen ilaçları kullandık. Bir gün idrarından kan geldi. Doktorun önerisi ile sünnet ettirdik. Bu defa idrar yolu tıkanınca böbrek hastası olduğunu öğrendik. 10 yıldan bu yana diyaliz hastası olan oğlumun iki böbreği de işlev görmüyor. Son günlerde diyalize de giremez oldu, vücudu kaldırmıyor" dedi.

Aynı zamanda down sendromu hastası oğlunun böbrek yetmezliğinden kurtulması için nakil yapılması gerektiğini ifade eden Ataş, vatandaşlardan nakil veren olursa hayatının kurtulacağını belirterek, "Organ nakli için Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine başvurduk. Her yıl talebimizi yeniliyoruz. 10 yıldır bekliyoruz. Organ nakli için duyarlı vatandaşlardan yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Böbrek hastası olduğunu anlatan Süleyman Ataş ise, okula gidemediği için eğitim göremediğini, bir an önce sağlığına kavuşup yaşıtları gibi gezmek, oynamak istediğini söyledi. - HATAY