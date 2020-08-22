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Down sendromlu sporcunun örnek başarı hikayesi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Gökhan Kotan'ın azim ve gayretinin neticesinde boğazı yüzerek geçtiğini belirterek, "Boğazı herkes yüzerek geçemez, çünkü boğazda akıntı var. Dünya üçüncüsü sporcumuzu canlı yayında tanıtmak bizler için bahtiyarlık nedenidir.

Down sendromlu sporcunun örnek başarı hikayesi
22.08.2020 09:43 | Son Güncelleme: 22.08.2020 09:46

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Gökhan Kotan'ın azim ve gayretinin neticesinde boğazı yüzerek geçtiğini belirterek, "Boğazı herkes yüzerek geçemez, çünkü boğazda akıntı var. Dünya üçüncüsü sporcumuzu canlı yayında tanıtmak bizler için bahtiyarlık nedenidir." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediyenin kurumsal sosyal medya hesaplarından her hafta perşembe günü yayınlanan "Keçiören'in Yıldızları" isimli programın bu haftaki konuğu Down Sendromlu Milli Yüzücü ve Milli Basketbolcu Hasan Gökhan Kotan oldu.

Keçiören Belediyesi'nin birçok sportif faaliyetlerine katılan Gökhan Kotan'ın başarısı için ise Belediye Başkanı Turgut Altınok büyük destek verdi.

Keçiören'in Yıldızları programının bu haftaki konukları olan Down Sendromlu Milli Yüzücü ve Milli Basketbolcu Hasan Gökhan Kotan, Down Sendrom Basketbol Milli Takım Antrenörü Osman Yiğenoğlu, Hayatın +1'i kitabının yazarı ve Hasan Gökhan Kotan'ın Babası Cevdet Kotan başarı için hiçbir engelin engel olamayacağına dikkati çektiler.

Spor dışında çalışan Hasan Gökhan annesi Nuray Kotan'ın da yüzme öğrenmesine vesile olmuş. Anne Nuray Kotan da bu vesileyle Keçiören Belediyesi Etlik Olimpik Yüzme Havuzunda down sendromlu çocuklara yüzme öğretiyor. Hasan Gökhan paraşüte binmeyi, tarih kitapları okumayı, saz çalmayı ve türkü söylemeyi çok seviyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Down Sendromlular Basketbol Dünya Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın formasını da giyen Hasan Gökhan Kotan'dan övgüyle bahsetti.

Altınok, Kotan'ın azim ve gayretinin neticesinde boğazı yüzerek geçtiğini ifade ederek, "Boğazı herkes yüzerek geçemez, çünkü boğazda bir de akıntı var. Dünya üçüncüsü sporcumuzu canlı yayında tanıtmak bizler içim bahtiyarlık nedenidir." değerlendirmesinde bulundu.

Altınok, gençleri özgüveni yüksek bir şekilde geleceğe hazırlamak gerektiğine işaret ederek, "Gençlerimiz bizim göz bebeğimizdir. Gençlerimiz de elde ettikleri başarılarla ailelerine, devletimize ve milletimize karşı sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmelidirler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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