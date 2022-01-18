Down sendromlu Rümeysa'nın polis olma hayali gerçek oldu

ALTINDAĞ, ANKARA (İHA) - 19 yaşındaki down sendromlu Rümeysa Kurt'un polis olma hayalini Altındağ Belediyesi gerçekleştirdi.

Mevlana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi, down sendromlu Rümeysa Yurt, hayalini kurduğu polis üniformasına Altındağ Belediyesi sayesinde kavuştu. Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde spor etkinlikleri, gezi ve hobi kurslarına katılarak kendisini geliştiren, El Ürünleri Pazarı'nda kendi el ürünlerini satması için tezgah tahsis edilen Rümeysa, bu sefer de polis oldu. Polis üniforması giyen Rümeysa, 1 günlüğüne polis olma hayaline kavuştu. Şehit İdris Aydın Polis Merkezi Amirliği'ne giden Rümeysa, telsizden anons yaptı, polislerle sohbet etti ve polis otosuna binip Altındağ'da devriye turu attı.

"Yüzünden gülümseme hiç eksik olmasın"

Altındağ'da tüm çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürmesi için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Rümeysa'nın mutlu olduğunu görmek bizi çok mutlu etti. Rümeysa çok becerikli bir kızımız. Annesiyle birlikte devam ettiği Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde çok güzel işler başarıyor. Biz de kendisine Hamamönü'nde bulunan El Ürünleri Pazarı'nda tezgah tahsis edip, ürünlerini satmasına vesile olmuştuk. İnsanlarla iletişimi çok iyi, çok güler yüzlü ve herkes tarafından çok sevilen biri. 13 Ocak hayallerini gerçekleştirme günü olduğu için, Rümeysa kızımızın polis olma hayalini gerçeğe dönüştürmesine destek olmak istedik. Üniforma giydi, anons yaptı, polis otosuna bindi, 1 günlüğüne polis oldu. Gülen yüzü, daha da güldü. Biz de onun adına çok mutlu olduk. Yüzünden gülümsemenin hiç eksik olmamasını temenni ediyoruz" dedi.

"Polislerimize teşekkür ediyoruz"

Şehit İdris Aydın Polis Merkezi'ne ve tüm polis memurlarına gösterdikleri ilgi ve yakınlık için teşekkür eden Başkan Balcı, "Rümeysa gibi özel çocuklarımız bizim için çok değerli. Özel çocuklarımızın ve Altındağ'daki tüm çocukların ufkunu genişletmeye devam edecek, geleceğe emin adımlarla yürümelerine olanak sağlayacağız inşallah" ifadelerini kullandı. - ANKARA