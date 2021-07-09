Down sendromlu Rabia ve Ege, fizyoterapiyle yürümeye başladı

İZMİR'in Konak Belediyesi'nce hayata geçirilen 'Engelsiz Yaşam Köyü' projesi kapsamında fizyoterapi gören down sendromlu Rabia Çetin (2) ve Ege Şen (3), önce emeklemeye sonra da yürümeye başladı.

İZMİR'in Konak Belediyesi'nce hayata geçirilen 'Engelsiz Yaşam Köyü' projesi kapsamında fizyoterapi gören down sendromlu Rabia Çetin (2) ve Ege Şen (3), önce emeklemeye sonra da yürümeye başladı.

Konak Belediyesi'nin kurduğu 'Engelsiz Yaşam Köyü'ne, aileleri tarafından getirilen down sendromlu Rabia Çetin ile Ege Şen, fizyoterapi gördü. Minikler, merkezdeki fizik tedavi sonrası önce emeklemeye sonra da yürümeye başladı. 'Engelsiz Yaşam Köyü' Müdürü Bahar Bozarsan Öncel, "Ege ve Rabia'da çok fazla değişiklikler var. Bizle çalıştıkları aşamada ne veriyorsak alıyorlar. Sağlıklı çocuklara siz emek vermeseniz de her şeyi öğrenebiliyorlar ancak özel gereksinimli çocuklarda hem eğitime hem de fiziksel tedaviye çok büyük ihtiyaç var. Verdiğimiz emeklerin karşılığını almak çok mutluluk verici. Geldiklerinde emekleyemiyorlardı bile şimdi aldıkları fizyoterapi dersleri sayesinde yürüyüp, koşup birbirlerine sarılıyorlar" dedi.

'KOŞMAYA BAŞLADI'Ege Şen'in annesi Emel Şen (34) de oğlundaki değişiklikleri anlatırken, "Ege 1,5 yaşındayken burasıyla tanıştık. Emekleyemiyordu. Buraya geldikten sonra çok hızlı değişimler yaşadı. Büyük kazanımlar elde etti. Yürümeye, koşmaya, ayakta durmaya başladı. Boyama etkinlikleri, eşleştirme etkinlikleri gibi pek çok etkinlikler, Ege'nin gelişiminde etkili oldu. Verilen etkinlikleri evde de tekrar ediyoruz. Sağlıklı bireye sahip olan anneler için çocuğunun bir oyuncakla oynaması çok fazla bir şey ifade etmiyor olabilir ancak benim için Ege'nin bir oyuncakla oynayabiliyor olması çok büyük bir kazanım. Ege ve onun gibi özel çocuklar biz ailelere ufak şeylerin bile ne kadar kıymetli olduğunu öğretiyor" diye konuştu.

Rabia Çetin'in annesi Nurcan Çetin (37) ise kızının doğduğundan beri gelişiminde gerilik olduğunu ve sosyalleşemediğini belirterek, "Rabia, eskiden evin bir köşesine oturur; yemek verirsen yer, vermezsen yemezdi. Ne de şimdi olduğu gibi oyunlar oynayabiliyor, şarkılar söyleyebiliyordu. Ruh gibiydi. Buraya geldikten sonra çok değişti ve gelişti. Sosyalleşti, yürümeye başladı. Kızımı böyle görünce çok mutlu oluyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe Adar Çubukçıoğlu