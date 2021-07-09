Down sendromlu Rabia ve Ege, fizyoterapiyle yürümeye başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Down sendromlu Rabia ve Ege, fizyoterapiyle yürümeye başladı

Down sendromlu Rabia ve Ege, fizyoterapiyle yürümeye başladı
Demirören Haber Ajansı / Gökçe Adar Çubukçıoğlu - Haberler | Güncel

İZMİR'in Konak Belediyesi'nce hayata geçirilen 'Engelsiz Yaşam Köyü' projesi kapsamında fizyoterapi gören down sendromlu Rabia Çetin (2) ve Ege Şen (3), önce emeklemeye sonra da yürümeye başladı.

İZMİR'in Konak Belediyesi'nce hayata geçirilen 'Engelsiz Yaşam Köyü' projesi kapsamında fizyoterapi gören down sendromlu Rabia Çetin (2) ve Ege Şen (3), önce emeklemeye sonra da yürümeye başladı.

Konak Belediyesi'nin kurduğu 'Engelsiz Yaşam Köyü'ne, aileleri tarafından getirilen down sendromlu Rabia Çetin ile Ege Şen, fizyoterapi gördü. Minikler, merkezdeki fizik tedavi sonrası önce emeklemeye sonra da yürümeye başladı. 'Engelsiz Yaşam Köyü' Müdürü Bahar Bozarsan Öncel, "Ege ve Rabia'da çok fazla değişiklikler var. Bizle çalıştıkları aşamada ne veriyorsak alıyorlar. Sağlıklı çocuklara siz emek vermeseniz de her şeyi öğrenebiliyorlar ancak özel gereksinimli çocuklarda hem eğitime hem de fiziksel tedaviye çok büyük ihtiyaç var. Verdiğimiz emeklerin karşılığını almak çok mutluluk verici. Geldiklerinde emekleyemiyorlardı bile şimdi aldıkları fizyoterapi dersleri sayesinde yürüyüp, koşup birbirlerine sarılıyorlar" dedi.

'KOŞMAYA BAŞLADI'Ege Şen'in annesi Emel Şen (34) de oğlundaki değişiklikleri anlatırken, "Ege 1,5 yaşındayken burasıyla tanıştık. Emekleyemiyordu. Buraya geldikten sonra çok hızlı değişimler yaşadı. Büyük kazanımlar elde etti. Yürümeye, koşmaya, ayakta durmaya başladı. Boyama etkinlikleri, eşleştirme etkinlikleri gibi pek çok etkinlikler, Ege'nin gelişiminde etkili oldu. Verilen etkinlikleri evde de tekrar ediyoruz. Sağlıklı bireye sahip olan anneler için çocuğunun bir oyuncakla oynaması çok fazla bir şey ifade etmiyor olabilir ancak benim için Ege'nin bir oyuncakla oynayabiliyor olması çok büyük bir kazanım. Ege ve onun gibi özel çocuklar biz ailelere ufak şeylerin bile ne kadar kıymetli olduğunu öğretiyor" diye konuştu. 

Rabia Çetin'in annesi Nurcan Çetin (37) ise kızının doğduğundan beri gelişiminde gerilik olduğunu ve sosyalleşemediğini belirterek, "Rabia, eskiden evin bir köşesine oturur; yemek verirsen yer, vermezsen yemezdi. Ne de şimdi olduğu gibi oyunlar oynayabiliyor, şarkılar söyleyebiliyordu. Ruh gibiydi. Buraya geldikten sonra çok değişti ve gelişti. Sosyalleşti, yürümeye başladı. Kızımı böyle görünce çok mutlu oluyorum" dedi. 


Down sendromlu Rabia ve Ege, fizyoterapiyle yürümeye başladı
Down sendromlu Rabia ve Ege, fizyoterapiyle yürümeye başladı
Down sendromlu Rabia ve Ege, fizyoterapiyle yürümeye başladı
Down sendromlu Rabia ve Ege, fizyoterapiyle yürümeye başladı
Down sendromlu Rabia ve Ege, fizyoterapiyle yürümeye başladı
Down sendromlu Rabia ve Ege, fizyoterapiyle yürümeye başladı
Down sendromlu Rabia ve Ege, fizyoterapiyle yürümeye başladı
Down sendromlu Rabia ve Ege, fizyoterapiyle yürümeye başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe Adar Çubukçıoğlu

Oktay: '(AB Komisyonu Başkanı Leyen'in açıklaması) AB'nin, bugüne dek haksızlığa, eşitsizliğe, Akdeniz ve Ege'deki dramlara, insani krizlere 'asla ve...
Oktay: "(AB Komisyonu Başkanı Leyen'in açıklaması) AB'nin, bugüne dek haksızlığa, eşitsizliğe, Akdeniz ve Ege'deki dramlara, insani krizlere 'asla ve...
Eli yanlışlıkla Kırkpınar Ağası'nın yüzüne geldi, saldırı sanan oğlu gazeteciyi yumrukladı
Eli yanlışlıkla Kırkpınar Ağası'nın yüzüne geldi, saldırı sanan oğlu gazeteciyi yumrukladı
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Mağdurların zararları mal varlığımdan karşılansın
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Mağdurların zararları mal varlığımdan karşılansın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Melisa Döngel Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Burak Elmas Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Down sendromlu Rabia ve Ege, fizyoterapiyle yürümeye başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 09:44:30. #1.15#

title