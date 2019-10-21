Down sendromlu Rabia'nın "gelinlik" hayali gerçek oldu

21.10.2019 09:40

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 23 yaşındaki down sendromlu Rabia Süer'in gelinlik giyme hayali, temsili düğünle gerçek oldu.

Down sendromlu Rabia için Keçiören'in Çaldıran semtinde Keçiören Belediyesine ait düğün salonu organize edildi.

Gelin arabası olarak süslenen klasik otomobille salonun önüne gelen genç kız, burada akrabaları ve arkadaşları tarafından yol bağı yapılarak karşılandı, alkışlarla araçtan indi.

Yıllardır giymeyi hayal ettiği gelinlikle sahneye çıkan Rabia'ya, amcası İsmail Süer ile ağabeyi Hüseyin Süer eşlik etti.

Temsili düğünde Rabia Süer, akrabalarıyla dans etti, arkadaşlarıyla oyun havasında eğlendi.

Süer'in temsili düğün törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Kaynak: AA