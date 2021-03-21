Down sendromlu Osman, çalışma azmiyle herkese örnek oluyor
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Down sendromlu Osman, çalışma azmiyle herkese örnek oluyor

21.03.2021 08:39 | Son Güncelleme: 21.03.2021 08:46

Kırıkkale'de çalışma azmiyle herkese örnek olan down sendromlu Osman Kapucu, oto lastik işinden sonra unlu mamuller üzerine çalışmaya başladı.

Kırıkkale'de çalışma azmiyle herkese örnek olan down sendromlu Osman Kapucu, oto lastik işinden sonra unlu mamuller üzerine çalışmaya başladı.

Kırıkkale'de 32 yaşındaki down sendromlu Osman Kabucu, 20 yaşından beri aile şirketine ait işyerlerinde özveriyle çalışarak hayata tutunuyor. 10 yıldır oto lastik dükkanında motorlu araçların lastiklerini değiştirip tamirini yapan down sendromlu Kapucu, şimdi ise aile şirketine ait akaryakıt istasyonundaki kafede unlu mamuller üzerine çalışmaya başladı. İşini severek yapan Kabucu, çalışma azmiyle herkese örnek oluyor.

Korona virüs tedbirlerine de uyarak sabahın ilk saatlerinden itibaren mesaiye başlıyor. Simit, börek, poğaça gibi unlu mamullerin üretimini yapıyor. İşini büyük bir titizlikle yürütüyor, güler yüzüyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Müşteriler ise Osman Kapucu'nun çalışma azminden dolayı bir hayli memnun kalıyor.

Osman'ın amcasının oğlu olduğunu ifade eden Özgür Kapucu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce birlikte aile şirketinde birçok sektörde çalıştığını belirtti.

"Aynı zamanda lastik ustası"

Daha önceden oto lastik dükkanında da çalıştığını anlatan Özgür Kapucu, "Aile akaryakıt istasyonunu açalı 8, simit dükkanını da 3 ay önce açtık. Osman benim amcaoğlum. Osman ile daha önce diğer sektörlerde de çalıştık. Aynı zamanda lastikçi, lastik ustası. O sektörde işimiz de devam ediyor. Osman ile de burada çalışıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Osman buranın bel kemiği. Osman olmaz ise iş yürümüyor" ifadesini kullandı.

"müşteriyi memnuniyetle gönderiyor"

Kapucu, "Müşteriler Osman'ı çok beğeniyor, çok seviyor. Biz ondan biraz erken geliyoruz. İmalat aşaması, pişirme aşaması, başlıyor bitiyor. Osman bey de satışa geliyor. Müşteriler onu görmeyince satın almak istemiyor. Hatta çoğu 'Osman olmaz ise buraya gelmem' diyor. Allah razı olsun hepsinden. Ürünlerimiz çok lezzetli. Osman'ın sayesinde. Hepimizin neşe kaynağı. Aynı zamanda Osman ile vaktin nasıl geçtiğini anlayamıyoruz. Osman'ın yapamadığı iş yok. Yani şu şekilde söyleyeyim; simidin pişirme aşamasından en son aşamasına kadar bütün her şeyini yapıyor. Müşteriye sunumunu da yapıyor. Çayını da ücretsiz ikram edip müşteriyi memnuniyetle gönderiyor" diye konuştu.

Down sendromlu Osman Kapucu ise simit poğaça yapmayı çok sevdiğini söyledi. - KIRIKKALE

Down sendromlu Osman, çalışma azmiyle herkese örnek oluyor
Down sendromlu Osman, çalışma azmiyle herkese örnek oluyor
Down sendromlu Osman, çalışma azmiyle herkese örnek oluyor
Down sendromlu Osman, çalışma azmiyle herkese örnek oluyor
Down sendromlu Osman, çalışma azmiyle herkese örnek oluyor
Down sendromlu Osman, çalışma azmiyle herkese örnek oluyor
Down sendromlu Osman, çalışma azmiyle herkese örnek oluyor
Down sendromlu Osman, çalışma azmiyle herkese örnek oluyor
Down sendromlu Osman, çalışma azmiyle herkese örnek oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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