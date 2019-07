Down sendromlu Musa, Kuran kursunda İslamiyet'i anlatıyor

MERSİN'de, Kuran-ı Kerim okumayı öğrendikten sonra babasının imamlık yaptığı caminin cemaati tarafından müezzin olarak görevlendirilen down sendromlu Musa Alan (15), yaz Kuran kursundaki yaşıtlarına İslamiyet'i anlatıyor.

Merkez Eğriçam Mahallesi'ndeki Kumluk Camii'nde imamlık yapan babası Mahfuz Alan'dan etkilenen 8'inci sınıf öğrencisi Musa; aldığı bir yıllık eğitimle Kuran okumayı öğrendi. Babası ile sık sık gittiği camide cemaatin takdiri toplayan Musa Alan, bir süre sonra müezzinlik yapmaya, ezan okuyup kamet getirmeye başladı. Caminin yeni müezzini olarak vakit namazlarında cemaatin arasındaki yerini alan Musa, kendisini Ankara'da kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşma imkanı da buldu.

Musa, şimdilerde ise babasının verdiği Kuran kursuna katılarak yaşıtlarına İslamiyet'i anlatıyor. Çeşitli dua ve sureleri Arapça okuyarak ayetlerin anlamlarını açıklayan Musa, namaz kılmanın dindeki önemini vurguluyor. Musa'nın bu başarısından etkilenen engelli çocuk sahibi aileler evlatları ile birlikte Musa'yı sık sık ziyaret ediyor.

'ONLARI ÇOK SEVİYORUM'

Arkadaşları ile birlikte güzel bir ortam oluşturduklarını belirten Musa Alan, "Kuran okuyoruz, namazı anlatıyoruz, peygamberimizi anlatıyorum, çocuklara ders veriyorum. Bugün namazı anlattım, Kuran okudum, Duha Suresi'ni okudum, Yasin Suresi'ni okudum. Öğrencilerim beni çok seviyor, ben de onları çok seviyorum" dedi.

Babası Mahfuz Alan ise, Musa'nın aldığı dini eğitimle birçok insana örnek olduğunu belirterek, "Musa camimize gelen bütün çocuklarımıza örnek oldu. Onlara Kuran dersi veriyor, namazın önemini anlatıyor ve en önemlisi birbirlerini seviyorlar. İyi bir arkadaşlık kuruldu. Türkiye'nin her tarafından bizi arıyorlar. Kimisi Musa'yı ziyarete geliyor, özellikle camiye. Musa TRT Kuran Yarışması'na katıldı, orada Kuran sunumu yaptı. Bu çekimden sonra engelli çocuğu bulunan bütün aileler bizi aradı. Sosyal medya üzerinden çok güzel yorumlar yaptılar" diye konuştu.

'KARANLIK DÜNYAMA IŞIK OLDU'

Engelli çocuğu bulunan anne-babalara umut olmayı amaçladıklarını da aktaran Mahfuz Alan, şunları söyledi:

"Amacımız engelli ailelerinin derdine derman olmak. Bir nebze dahi olsa onların sıkıntısını gidermek, anne ve babalara bir nebze dahi olsa nefes aldırmak. Burada Kuran'ın şifası çok önemli. Geçen down sendromlu bir kızı olan öğretmenimiz geldi ve şunu söyledi; 'Musa benim karanlık dünyama bir ışık oldu.' Bu bizim için mutluluk verici. Çocuklarımızı Kuran ve namaz ile buluşturalım, Allah'ın yardımı mutlaka gelecektir."



