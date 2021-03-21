Down sendromlu milli yüzücü Fatma, Avrupa şampiyonluğu hedefliyor Açıklaması

Katıldığı şampiyonalarda birçok başarı elde eden down sendromlu milli sporcu Fatma Çağla Demir, Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya hedefiyle kulaç atacak.

Katıldığı şampiyonalarda birçok başarı elde eden down sendromlu milli sporcu Fatma Çağla Demir, Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya hedefiyle kulaç atacak.

Milli yüzücü Fatma Çağla (29), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde ekim ayında İtalya'da gerçekleştirilecek şampiyonaya bir süre evde çalıştı.

Buradaki antrenmanlarını tamamlayan Fatma, tedbirler kapsamında milli sporculara açık olan Sakarya Yüzme Havuzu'nda babasıyla birlikte haftanın 6 günü hazırlıklarını sürdürüyor.

İtalya'dan madalya bekleniyor

Milli yüzücü kızını çalıştıran Sakarya Zirve Özel Sporcular Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Demir, AA muhabirine, 2013'te Türkiye şampiyonu olan Fatma Çağla'nın Avrupa şampiyonalarında ikincilik ve üçüncülük elde ettiğini, katıldığı tüm turnuvalarda madalya kazandığını anlattı.

Geçen yılki dünya şampiyonasının salgın nedeniyle iptal olduğunu anımsatan Demir, "Bu yıl yapılması planlanan Avrupa Şampiyonası'na haftanın 6 günü antrenman yaparak hazırlanıyoruz. Daha önce katıldığımız şampiyonalarda aldığımız başarıları tekrar yakalayıp İtalya'dan madalyayla dönmeyi istiyoruz." şeklinde konuştu.

Demir, zihinsel engelli ve down sendromlu çocukların sporla sosyalleşmelerini sağlamak ve daha iyi gelişim gösterebilmeleri için mücadele verdiklerini vurgulayarak, özel sporculara destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy'a teşekkür etti.

"En büyük hedefim, Avrupa ve dünya şampiyonluğu"

Fatma Çağla Demir de şampiyonaya tüm gücüyle hazırlandığını belirterek, "Avrupa Şampiyonası'na şampiyon olmaya gideceğim. Şampiyonluk yolda, gümbür gümbür geliyorum. İyi dereceler alacağım." ifadelerini kullandı.

Salgının tüm dünyayı etkisi altına aldığına işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"Ama ben korkmadım, kurallara uydum. Herkes uysun, sağlıklı kalsın. Evdeki antrenmanlarıma havuzda devam ediyorum. İnşallah koronavirüs çekip gider de rahat şekilde antrenman yaparım. En büyük hedefim, Avrupa ve dünya şampiyonluğudur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı