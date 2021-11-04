DOWN SENDROMLU MİLLİ YÜZÜCÜ ANNESİNİN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

İZMİR (DHA) - İZMİR'de yaşayan down sendromlu milli yüzücü Özgün Öktem (25), İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'ndan 1 gümüş, 2 bronz madalya alarak döndü. Bir işyerinde yarı zamanlı çalışan, öğleden sonra ise antrenmanlarına devam eden Öktem, kazandığı başarılarla gururlandırdığı annesi Bediha Öktem Bugünleri hayal bile edemiyordum dedi.

İzmir'de yaşayan Özgün Öktem, down sendromlu olarak dünyaya geldi. Üç aylıktan itibaren özel eğitim alan Öktem, 16 yaşında yüzmeye başlayıp 2015 yılında milli sporcu oldu. İtalya'da 6-10 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda büyük başarı gösteren Öktem, 200 metre kelebekte 1 gümüş, 400 ve 800 metre serbest stilde 2 bronz madalya alarak hem ailesinin hem de antrenörlerinin gururu oldu.

Özgün'ün dünyaya gelmesinin ardından tüm zamanını oğluna ayıran anne Bediha Öktem (56) onun eğitimi için büyük fedekarlıklar yaptıklarını belirterek Özgün ikinci çocuğum. Sınıf öğretmeniyim ama Özgün nedeniyle çalışmadım. Özgün ayda 35 saat olmak üzere yoğun bir özel eğitim aldı. 3 yıldır, bir kafeteryada yarı zamanlı olarak garsonluk yapıyor. Haftada 5 gün antrenmanı var, öğleden sonra havuza gidiyor. Yüzmeyi çok küçük yaşta öğrendi. Her yıl Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanlığı'nın düzenlediği yarışmalara katılıyoruz. Özgün'ün çok sayıda madalyası var dedi.

'İŞE BAŞLAMASI MUCİZEYDİ'

Özgün'ü küçük yaşlardan itibaren hep desteklediklerini söyleyen Öktem, onun kendi ayakları üzerinde durabilmesi için büyük mücadele verdiklerini belirtti. Özgün'ün ilk kez yurt dışına yanında ailesi olmadan çıkıp İtalya'daki yarışlara katıldığını anlatan anne Bediha Öktem, bugünlerin hayalini kurduklarını dile getirerek şunları söyledi

Özgün'ün kas yapısı güçlüydü ve sporu hiç bırakmadı. Yıllarca basketbol oynadı. Ama bazı zorluklar da yaşadık. Anaokulunda bile bazı veliler tepkiliydi. Okul değiştirmek zorunda kaldık. Hepsinin üstesinden gelebildik çok şükür. Bizim için çok zordu ama şu an mutluyum. Korkularım vardı ama başarıları beni çok mutlu ediyor. İşe başlaması mucizeydi. Hem spor yapıyor hem işe gidiyor. Önceleri karamsardım. Çünkü Türkiye'de özel çocukların mücadelesi ailelerin sabrına kalıyor. Biz eğitimle ve aile bağlarımızın güçlü olmasıyla Özgün'ü hep destekledik. Kalabalık bir ailede büyüdü. Onu hiçbir zaman evde tutmadım, her yere götürdüm. O da büyük bir mücadele sonucu hepsini başardı. Bugünleri hayal bile edemiyordum. Okulu bitirdi işe başladı. Yurt dışına beşinci kez çıktı. Bu yıl ilk kez tek başına İtalya'ya gitti. 29 ülkeden bine yakın çocuk farklı kategorilerde yarıştı. Başka bir ülkede yanında biz olmadan 8 gün kaldı.

HEDEF DÜNYA BAŞARISI

Yüzmeyi çok sevdiğini belirten Özgün Öktem'in yeni hedefi ise dünya çapında yeni başarılar kazanmak. Öktem, antrenörü Kezban Taşçı eşliğinde, 2024 yılında Antalya'da gerçekleştirilecek dünya şampiyonluğunda derece elde etmek için antrenmanlarını büyük bir hızla sürdürüyor.