Down sendromlu Milli sporculardan 19 Mayıs kutlaması Down sendromlu milli sporcular Rana Bağdat ve Merve Peker, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Down sendromlu milli sporcular Rana Bağdat ve Merve Peker, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Milli yüzücü Rana Bağdat, orguyla birlikte Gençlik Marşı'nı özel sporcular için çalarken, masa tenisi sporcusu Merve Peker İzmir Marşı eşliğinde egzersiz hareketleri yaptı ve "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun." dedi.

Kaynak: AA