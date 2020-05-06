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Down sendromlu milli sporcu Beyza Keskin'e polislerden oyuncak sürprizi

Down sendromlu milli sporcu Beyza Keskin'e polislerden oyuncak sürprizi
06.05.2020 16:40 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:56

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri, 21 yaşındaki down sendromlu milli sporcu Beyza Keskin'e ziyarette bulunup, oyuncak hediye etti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri, 21 yaşındaki down sendromlu milli sporcu Beyza Keskin'e ziyarette bulunup, oyuncak hediye etti.

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla farklı etkinlikler gerçekleştiren emniyet ekipleri, polislere olan sevgisiyle tanınan Keskin'i ziyaret etmeye karar verdi.

Ekipler, ciritte milli sporcu olan Keskin'in Menteşeoğlu Mahallesi'ndeki evine gitti. Ziyarette Keskin'e oyuncak trafik eğitim seti ile kupa hediye edildi.

Beyza'nın babası Duran Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, polislerin sık sık kendilerini ziyaret etmesi nedeniyle kızının çok mutlu olduğunu aktardı.

Kaynak: AA

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