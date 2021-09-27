Down sendromlu Melisa, 4'üncü kattan düşüp öldü - Haberler
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Down sendromlu Melisa, 4'üncü kattan düşüp öldü

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
Down sendromlu Melisa, 4'üncü kattan düşüp öldü

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, down sendromlu Melisa Nur Geçgel (7), 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek, hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, down sendromlu Melisa Nur Geçgel (7), 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek, hayatını kaybetti.

Olay, Suruç'a bağlı Küçükköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Down sendromlu Melisa Nur Geçgel, apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin balkondan iddiaya göre, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan ve ihbarla gelen sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Geçgel, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Melisa Nur'un cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Down sendromlu Melisa, 4'üncü kattan düşüp öldü - Haberler
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