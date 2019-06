Down sendromlu kızının gülüşünü oyuncak bebeklere taşıdı

TEKİRDAĞ'da yaşayan öğretmen Süreyya Ülkü Güler (32), down sendromlu kızı 3,5 yaşındaki İnci Su'nun gülüşünü, tasarladığı bebeklere taşıdı. Güler, 2018 Aralık ayından bu yana down sendromlu 200 oyuncak bebek yaptı. Güler, kızının gülüşünün her yere yayılması hayali gerçekleşene kadar İnci Su bebekleri yapmaya devam edeceğini belirtti.

Tekirdağ'da matematik öğretmeni Süreyya Ülkü Güler, 2015 yılında dünyaya gelen İnci Su'nun down sendromlu olacağını doğuma kadar bilmediklerini belirtti. Doğumdan sonra bebeğin down sendromlu olduğunu öğrendiklerinde eşi Uğur Güler (32) ile şok yaşadıklarını söyleyen Ülker, lohusalık dönemimi ağlayarak geçirdiğini, böyle bir bebeğe nasıl bakabileceğini bilmediklerini anlattı. İnci Su'yu doğumdan sonra yoğun bakıma aldıklarını ifade eden Güler, "O zaman onu öpmeye bile korktum. Sağlıkla hastaneden çıktığımızda doya doya öpüp kokladım. Down sendromlu çocuğun annesi olmak bize çok şey kazandırdı. İnci bende negatif olan her duyguyu götürdü. Hayatımın alt üst olduğunu düşündüğüm o günden sonra, altının üstünden daha güzel olduğunu öğretti" diye konuştu.

İnci Su ile birlikte bambaşka bir amaç ve misyon yüklendiğini vurgulayan Güler, "Şimdi amacım kendine yetecek bir çocuk yetiştirmek ve onun kromozom kardeşleri için elimden gelen her şeyi yapabilmek. En büyük hayalim kızımın kimseye muhtaç olmadan yaşayabilen bir birey olması" dedi.

HER ŞEY 'NE KADAR GARİP GÖZLERİ VAR' CÜMLESİYLE BAŞLADI

Bebek yapmaya karar vermesinin hikayesini "Her şey küçük bir çocuğun İnci Su'ya bakıp 'Gözleri ne kadar garip' demesiyle başladı" sözleriyle aktaran Süreyya Ülkü Güler, "Bu sözler üzerine o gün kırılsam da düşündükçe hak verdim o küçük çocuğa. Çünkü alışık olmadığı bir durumdu bu. O küçük kızın evinde mükemmel vücudu, gülüşü, saçları ve gözleri olan oyuncak bebekleri vardı. O zaman bir bebek tasarlamaya ve yüzüne İnci Su'nun gülüşünü yansıtmaya karar verdim" diye konuştu.

BÜTÜN BEBEKLERDE İNCİ SU GÜLÜŞÜ VE GÖZLERİ VAR

İnci Su güldüğünde kısılarak kaybolan gözlerinin kendisine çok güzel göründüğünü belirten Güler, "Ellerimle İnci bebekleri yapıyor, en güzel kısık gözlerle en kocaman gülümsemesini o bebeklerin yüzlerine yerleştiriyorum" dedi. Yaptığı bebekleri çevresine hediye eden Güler, '21 İnci bebek, 21 gönüllü dil terapisti demek' projesini başlattığını anlatarak, "21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde 21 dil terapistine ulaştım ve onlara birer tane İnci bebek göndererek karşılığında ücretsiz ve süresiz olarak 21 down sendromlu çocuğun dil terapisini sağladım. Yalnızca farkında olmaktan öte bir şey yaptığım için vicdanım rahat. Akşamları yastığa başımı koyduğumda mutlu uyuyor olmak, bana en büyük ödül" dedi.

'İNCİ SU GÜLÜŞÜNÜN TÜM DÜNYAYA YAYILMASINI HAYAL EDİYORUM'

Anne Güler, her evin bir köşesinden İnci bebek gülümsemesi yayılıncaya, 'Ne kadar garip' denilen down sendromlu çocukların gözleri normal kabul edilene kadar İnci bebekler yapmaya devam edeceğini söyledi. Yaklaşık 20 santimlik bebeklerin gövdesinin strafor köpük, bacaklarının çöp şiş, saçlarının ve dış kaplamasının süngerden oluştuğunu belirten Güler, İnci bebeklerin elbiselerini ise tül ve kurdeleden yaptığını söyledi. Her birinin yüzüne kızı İnci Su'nun gülüşü ve kısık gözlerini kalemle çizen Ülker, çevresindeki herkese yaptığı bebekleri hediye ettiğini vurguladı. Tasarladığı down sendromlu bebeklerin patentini aldıklarını da sözlerine ekleyen anne Güler, "İlerleyen zamanlarda küçük bir atölye kurup bu bebeklerin üretimini artırmayı düşünüyoruz" dedi.

Oyuncak sektöründe tüm bebeklerin kusursuz olduğunu belirten Süreyya Ülkü Güler, bu bebeklerle oynayan çocuklarda bu algının kırılması için down sendromlu bebeklerin yanı sıra tekerlekli sandalyedeki bebekler tasarlayacağını da söyledi.



Kaynak: DHA

