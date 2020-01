Down sendromlu İmge, üniversite hayaline kavuşmak istiyor

31.01.2020 09:41 | Son Güncelleme: 31.01.2020 09:41

MERSİN'de down sendromlu öğrenci İmge Gülsün (20), Özel Eğitim Meslek Okulu'ndan mezun olduktan sonra, üniversite okumak için özel yetenek sınavına girdi ancak lise diplomasındaki şerh nedeniyle hayalleri yıkıldı. 1 yıldır mücadele veren aile, çözüm bekliyor.

Mersin'de down sendromlu İmge, mesleki ve teknik lisede bilişim bölümünde lise eğitimini bitirdi. Resim ve müziğe yeteneği olan İmge, Yüksek Öğretim Kurumu'nun (YÖK) 2017 yılında engelli öğrenciler için yaptığı düzenleme ile umutlandı. Düzenleme ile engelli öğrencilerin üniversitelerin özel yetenekle kabul ettiği güzel sanatlar fakültelerine girebilmelerinin yolu açılmıştı. Bir yıl süresince özel eğitmenler eşliğinde ders alan İmge, gözetmen eşliğinde YKS'ye girdi. Ancak İmge'nin Özel Eğitim Meslek Okulu'ndan aldığı diplomadaki 'şerh' umutlarını kırdı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği gereğince bu öğrencilere lise diploması veriliyordu ancak bu diploma yükseköğretime girme hakkı sağlamıyordu. Şerhli diploma olarak bilinen ve yönetmelikte EK-8 olarak tanımlanan Özel Eğitim Meslek Okulu Diploması, YÖK'ün düzenlemelerine rağmen öğrencilerin üniversiteye girmesine engel teşkil ediyor. Gülsün ailesi yönetmelik değişir umudu ile İmge'yi üniversite sınavına soksa da önlerine engeller çıktı. Çünkü down sendromlu öğrenciler, diğer öğrenciler gibi tamamen zihinsel performans odaklı sınava tabi tutuluyor. Sınavda 100 puanlık barajı geçemeyen öğrenciler, yetenek sınavına girmeye hak kazanamıyor. Kızlarının üniversite hayalinin suya düşmesi ile yıkılan Gülsün ailesi yetkililerden çözüm bekliyor.'YÖNETMELİK DEĞİŞİR' UMUDU İLE SINAVA GİRDİLERGülsün ailesi, yönetmeliğin değişebileceği umudu ile İmge'yi üniversite sınavına soktu ancak burada da önlerine engeller çıktı. Çünkü down sendromlu öğrenciler, diğer öğrenciler gibi tamamen zihinsel performans odaklı sınava tabi tutuluyor. Sınavda 100 puanlık barajı geçemeyen öğrenciler, yetenek sınavına girmeye hak kazanamıyor.BABA GÜLSÜN: ÇOK ÇABALADIKEngelli öğrencilerin üniversiteye girmelerinin önündeki engellerin kaldırılmasını isteyen Baba Remzi Gülsün, "İmge'nin üniversite hayalinin gerçekleşmesi için çok çabaladık. Liseye gitti, başarılı bir şekilde mezun oldu. Üniversite okuma hayali vardı ama hem diplomadaki şerh hem de sınav sistemi nedeniyle hayalleri suya düştü. Böyle bir şeyden haberimiz yoktu. Engelli çocukların eğitim hakkı anayasada ve Birleşmiş Milletlerin engelliler için hazırladığı bildirgede yer alıyor. Bu düzenleme anayasaya aykırı. Yetkililerden sorunun çözümü için yeni bir düzenleme bekliyoruz. Bu süreçte bize destek olan Engelli Hakları Konfederasyonuna ve Üniversiteye teşekkür ediyoruz" dedi.ANNE GÜLSÜN: 1 YILIMIZI KAYBETTİKAnne Ayşe Gülsün ise hem kendilerinin hem de İmge'nin çok üzüldüğünü söyledi. Özel üniversitenin bir tanesine İmge'nin resimlerini gönderdiklerini ve çok beğendiklerini dile getiren Anne Ayşe Gülsün şunları söyledi:

"Resimleri çok beğendiler 'Bu yeteneği ile üniversiteye girebilir' dediler, biz de çok ümitlendik. Hep yazışmaların sonucunu bekledik. Bu yazışmalar 2 ayı buldu. O arada bizim hiçbir yerde yetenek sınavına girme hakkımız kalmadı. Çok üzüldük, İmge de çok üzüldü. Yeteneği ile üniversiteye çok emindik ama düzenleme nedeni ile bu hayalleri suya düştü. 1 yılımızı kaybettik. 1 yıl daha kaybetmek istemiyoruz."

Kaynak: DHA