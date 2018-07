Down Sendromlu Gençlere Özsavunma Eğitimi

Down Sendromu Derneği, Türkiye'de bir ilk olan "Benim Sesim Benim Toplumum" projesiyle Down sendromlu gençlere kendilerini ifade edebilmeleri için destek olurken, kendi haklarını savunabilmeleri için özsavunuculuk eğitimleri veriyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Vakfı tarafından hibe programları kapsamında desteklenen projeyle toplumdaki algıların değiştirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında Söz+1 Özsavunucu Grubu'nu kuran dernek, Down sendromlu ve zihinsel engelli kişilerin toplumdan, devletten taleplerini, kendi sesleri ve kendi sözleriyle duyurmaları için Türkiye çapında destek sağlıyor. 6 ilde özsavunuculuk gruplarının yürütülmesi için kolaylaştırıcı ve destek kişiler yetiştiren Down Sendromu Derneği, uzun yıllardır özsavunuculuk programları yöneten Down Syndrome International (Uluslararası Down Sendromu Birliği) uzmanlarıyla çalışarak, uluslararası alandaki son gelişmeleri de eğitimlere yansıtıyor.

Aldıkları özsavunuculuk eğitimleriyle haklarının farkına varan, ihtiyaçlarını ve taleplerini doğru ifade etmeyi öğrenen Down sendromlu gençler, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'nde TBMM'de katıldıkları toplantıda toplumdaki herkesle eşit ve bağımsız bireyler olarak yaşama taleplerini dile getirdi. Toplantı sonrası "Down Sendromuna sahip bireylerin ve ailelerin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapılmasına yönelik bir Meclis Araştırma Komisyonu" kurulmasına karar verildi.

Down Sendromu Derneği Başkanı Gün Bilgin, medyada zihinsel engelli kişilerle ilgili kullanılan dilde de önemli değişiklikler beklediklerini ifade ederek, şu görüşlere yer verdi:

"Engelli bireylerin taleplerinin karşılığı, merhamet ile gönlünden kopanı vermek şeklinde sağlanan 'yardım'lar değil tam tersine bireylerin en tabii haklarının teslim edilmesidir. Toplumda 'Onlar konuşamaz, ne istediğini bilemez, politika, iş hayatı, evlilik gibi konularda beklentileri, fikirleri olamaz.' şeklinde yanlış ve ön yargılı bir bakış açısı var. Bu bakış açısının değişmesi için medyanın da sorumluluk üstlenmesi gerekiyor."

Sabancı Vakfı Başkan Yardımcısı Zerrin Koyunsağan da toplumsal meselelerin çözümüne yönelik ortak bilinç oluşturma aşamasında en büyük faydayı hak temelli çalışmaların sağladığını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Sabancı Vakfı olarak 10 yılı aşkın süredir sivil toplum kuruluşlarının kadın, genç ve engellilerin sorunlarına yönelik çözümler üreten projelerine destek veriyoruz. Down sendromlu bireylerin hak bilincinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla geliştirilen Benim Sesim Benim Toplumum projesini de bu kapsamda destekliyoruz. Vakıf olarak büyük önem verdiğimiz bu proje, kat ettiği yol ile alanında uzman ve hak temelli mücadelenin sözcüsü olan sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesinin, sorunların giderilmesinde kilit role sahip olduğunun kanıtı oldu. Dernek tarafından yürütülen 5 aylık bir çalışma sonrası Down Sendromlu gençlerimiz Meclis'te kendi sorunlarını kendi sesleri ile dile getirdiler. Kendi seslerini fark eden gençler, bu sorunların çözümü için çalışacak bir komisyon kurulması kararının çıkmasına da önayak oldular. Önümüzdeki dönemde projenin yaygınlaşmasını ve daha fazla gence ulaşmasını temenni ediyoruz."