Down sendromlu gençlere güzellik bakımı sürprizi

22.08.2019 14:02

Mersin'de, Mezitli Belediyesi ve bir kuaför salonu iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, down sendromlu gençlere saç ve cilt bakımı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Down Kafe'den servis araçları ile alınan gençler, etkinliğin düzenleneceği kuaföre getirildi.

Gençlere istekleri doğrultusunda saç yıkama ve kesme, cilt bakımı, boyama gibi işlemler yapıldı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte down sendromlu gençler, gönüllerince istedikleri bakımı yaptırmanın keyfini yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Down sendromlu bireylerin, hayata karışmalarını zorlaştıran genetik farklılıklarına rağmen gerekli eğitim, sosyal farkındalık ve kabullenme bu durumu tersine çevirebiliyor. İnsanlarımızın bunun farkına vararak daha çok destek olmaları gerekiyor. Biz belediye olarak zaten bunları biliyor ve çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Kuaför salonunun sahibi Süleyman Türker de etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "Mesleğim boyunca, bu kadar pozitif enerjiyle, dolu dolu çalıştığım bir gün daha olmadı. Her zaman gelmelerini isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA