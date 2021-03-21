Down Sendromlu gençler, İstanbul Havalimanı İGA Lounge'ta şeflerle kurabiye yaptı
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Down Sendromlu gençler, İstanbul Havalimanı İGA Lounge'ta şeflerle kurabiye yaptı

21.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:06

İstanbul Havalimanı İGA Lounge'ta düzenlenen etkinlikte down sendromlu gençler, ünlü şeflerle kurabiye yaptı.

İstanbul Havalimanı İGA Lounge'ta düzenlenen etkinlikte down sendromlu gençler, ünlü şeflerle kurabiye yaptı.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" kapsamında İGA Lounge'ta eğlenceli bir etkinlik düzenlendi.

"İGA Pass" ve Türkiye Down Sendromu Derneği iş birliği ile yapılan etkinlikte derneğin "Lezzet+1" atölyesinde kendini geliştiren yetenekli down sendromlu gençler, şeflerle kurabiye hazırladı.

"Masterchef" yarışmasından tanınan şefler Ekin Eylem Ulaş, Sefa Okyay Kılıç ile Ayyüce Kamit'in liderliğinde ikişerli gruplara ayrılan ekipler unutulmaz bir gün yaşadı.

Derneğin çok özel 6 misafiri daha sonra yaptıkları lezzetli kurabiyeleri yolculara da ikram etti.

Down Sendromlu gençler, İstanbul Havalimanı İGA Lounge'ta şeflerle kurabiye yaptı
Down Sendromlu gençler, İstanbul Havalimanı İGA Lounge'ta şeflerle kurabiye yaptı
Down Sendromlu gençler, İstanbul Havalimanı İGA Lounge'ta şeflerle kurabiye yaptı
Down Sendromlu gençler, İstanbul Havalimanı İGA Lounge'ta şeflerle kurabiye yaptı
Down Sendromlu gençler, İstanbul Havalimanı İGA Lounge'ta şeflerle kurabiye yaptı
Down Sendromlu gençler, İstanbul Havalimanı İGA Lounge'ta şeflerle kurabiye yaptı
Down Sendromlu gençler, İstanbul Havalimanı İGA Lounge'ta şeflerle kurabiye yaptı
Down Sendromlu gençler, İstanbul Havalimanı İGA Lounge'ta şeflerle kurabiye yaptı
Down Sendromlu gençler, İstanbul Havalimanı İGA Lounge'ta şeflerle kurabiye yaptı
Down Sendromlu gençler, İstanbul Havalimanı İGA Lounge'ta şeflerle kurabiye yaptı
Down Sendromlu gençler, İstanbul Havalimanı İGA Lounge'ta şeflerle kurabiye yaptı
Down Sendromlu gençler, İstanbul Havalimanı İGA Lounge'ta şeflerle kurabiye yaptı
Down Sendromlu gençler, İstanbul Havalimanı İGA Lounge'ta şeflerle kurabiye yaptı
Down Sendromlu gençler, İstanbul Havalimanı İGA Lounge'ta şeflerle kurabiye yaptı
Down Sendromlu gençler, İstanbul Havalimanı İGA Lounge'ta şeflerle kurabiye yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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