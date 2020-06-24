Down sendromlu gence polisten doğum günü sürprizi Down sendromlu gence polisten doğum günü sürprizi Adana polisi down sendromlu gence doğum günü sürprizi yaptı.

Down sendromlu gence polisten doğum günü sürprizi

ADANA - Adana polisi down sendromlu gence doğum günü sürprizi yaptı.

Seyhan ilçesine bağlı Demetevler Mahallesinde down sendromlu Sadık Koşar, 26'ncı yaş gününü polislerle kutlamak isteyince, akrabaları Adana Emniyet Müdürlüğü'ne e-posta gönderdi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, down sendromlu genci sevindirmek için harekete geçti. Yaptırdıkları yaş pastayla evine gelen polisleri kapıda gören Sadık Koşar'ın mutlu olduğu görüldü. Genç, dilek tutup mumları üfleyerek doğum gününü kutladı.

Polis üniforması da giyen Sadık Koşar, polis otosuna binerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İHA