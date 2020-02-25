Down sendromlu gence doğum günü sürprizi
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Down sendromlu gence doğum günü sürprizi

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, down sendromlu Furkan Bektaş'a sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.

25.02.2020 16:32 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:48
Down sendromlu gence doğum günü sürprizi

Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, down sendromlu Furkan Bektaş'a sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.

SYDV Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programda, pasta kesilerek Bektaş'a tuttuğu takım forması hediye edildi.

Sürpriz doğum günü kutlamasına çok sevinen Bektaş, mutlu olduğunu belirterek herkese teşekkür etti.

Furkan'ın doğum gününü kutlayan Çelik de bundan sonraki hayatında başarılar diledi.

Kaynak: AA

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