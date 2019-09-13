Down sendromlu genç temsili antrenörlük yaptı

13.09.2019 17:56

Aziziye Gençlik Merkezi 'Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyesi'nin çalışmaları kapsamında down sendromlu Serhat Yener, temsili antrenörlük yaptı.

Gençlik lideri Yaser Taşkesenlioğlu tarafından, sığınmacılara yönelik olarak yürütülen futbol çalışmalarına katılan Yener, bir günlüğüne antrenör olarak sahaya çıktı.

Kaleciler ve futbolcularla yakından ilgilenen ve yapmaları gereken hareketleri anlatan Yener'e, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri de yardımcı oldu.

Antrenmanı izleyen Gençlik Lideri Taşkesenlioğlu, Serhat Yener'in spora olan ilgisinin diğer sporculara örnek olduğunu ve benzeri uygulamanın diğer çocuklarada örnek teşkil ettiğini söyledi.

Kaynak: AA