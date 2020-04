Down sendromlu genç, bisiklet parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Milli Dayanışma Kampanyası Down sendromlu gencin bağışı Down sendromlu genç, bisiklet parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladıAmasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki down sendromlu Furkan Bektaş, bisiklet almak için biriktirdiği 500 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Milli Dayanışma Kampanyası Down sendromlu gencin bağışı Down sendromlu genç, bisiklet parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki down sendromlu Furkan Bektaş, bisiklet almak için biriktirdiği 500 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı. Down sendromlu Furkan Bektaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya, biriktirdiği harçlıklarıyla destek verdi. Bektaş, babası Muzaffer Bektaş ile AK Parti İlçe Başkanlığına giderek, biriktirdiği 500 lirayı İlçe Başkanı Tekin Sobacı'ya kampanya hesabına yatırmak üzere teslim etti. Sobacı, gösterdiği örnek davranışından dolayı Bektaş'ı kutladı. Muzaffer Bektaş ise oğlunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini dile getirerek, "Oğlum biriktirdiği parayı, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlamak istediğini söyledi. Biz de aile olarak uygun gördük. Oğlumla gurur duyuyorum." dedi. Kaynak: AA