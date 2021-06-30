Down sendromlu "Garson Vedat" azmiyle çevresindekilere örnek oldu

Down sendromlu 23 yaşındaki Vedat Ergül, 10 gün önce başladığı garsonlukla hem kendi hem çevresindekilerin hayata bakışını değiştirmeyi başardı.

Down sendromlu 23 yaşındaki Vedat Ergül, 10 gün önce başladığı garsonlukla hem kendi hem çevresindekilerin hayata bakışını değiştirmeyi başardı.

Safranbolu'da oturan Ergül ailesinin üç çocuğundan en küçüğü Vedat, down sendromlu olarak dünyaya geldi.

Ailesinin desteğiyle hayata tutunan ve eğitiminin ardından toplumsal hayatta yer almak isteyen Vedat Ergül, 10 gün önce bir restoranda garson olarak işe başladı.

Her gün saat 12.00'de babasıyla işe giden "Garson Vedat" saat 21.00'de yine babasıyla evine dönüyor.

İşini severek yapan Vedat Ergül, çalışma azmiyle hem engelli bireylere hem de çevresindekilere örnek oluyor.

"Çalışmaktan çok mutluyum"

Ergül, AA muhabirine, yaklaşık 2 hafta önce işe başladığını ve çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Çalışarak ev ve araba almak istediğini dile getiren Ergül, kendisi gibi olan arkadaşlarına evde oturmaları yerine çalışmalarını önerdi.

İşletme sahibi Gültekin Burhan da Vedat'ın bu yıl Safranbolu'da özel eğitim kurumundaki eğitimini tamamladığını anlattı.

Restoranda Vedat'a istihdam sağladıklarını belirten Burhan, "Kendisine sosyalleşebilmesi adına bir destek sağlamak istedik. Farkında olmadan onun desteğine ihtiyacımız olduğunu fark ettik. Ben şu 10 günde Vedat'ın sayesinde insan olduğumun farkına varabildim. Türkiye'de ne kadar özel çocuk varsa işletmemizde ömür boyu ücretsiz yemek yiyebilir. Temennimiz daha çok çocuğa sahip çıkıp daha çok evladımızın sosyalleşmesini sağlayarak topluma kazandırmak." ifadelerini kullandı.

Gönülleri fethetmek için çalıştığını vurgulayan Burhan, "Bu evlatlarımızı kazanmak istiyoruz. Bu evlatlarımızın bizden daha zeki olduğunu Vedat sayesinde anladım. Vedat, temmuz ayında yemin törenine katılıp sembolik bir askerlik yapmak istiyor. Yüzük takmak, ev ve araba almak istiyor. Bunların hepsini biz çalışarak başaracağız." diye konuştu.

"Tablet ve telefonla oynamaktansa işe girmesi daha iyi"

Anne Şükran Ergül de Vedat'tan çok memnun olduğunu söyledi.

Vedat'ın yaklaşık 2 hafta önce işe başladığını belirten Ergül, "Allah herkesten razı olsun. Evde durup tablet ve telefonla oynamaktansa işe girmesi bizim için daha iyi oldu. Biz çok memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Baba Mehmet Ergül ise özel çocukların topluma kazandırılması için çalışılması gerektiğini anlattı.

Vedat gibi çocukların, iş hayatına katılmasının iyi olacağının altını çizen Ergül, "Evlerde oturmasınlar sosyalleşsinler. Böyle çocuklar topluma kazandırılsın. Bir işte çalışması hem Vedat için hem de bizim için iyi oldu. Her bakımdan memnunuz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu