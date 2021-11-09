Down sendromlu Esmanur'un Anıtkabir hayalini Erzincan Valisi gerçekleştiriyor

ERZİNCAN (AA) - Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü çok sevdiği için Anıtkabir'e gitmek istediğini sosyal medya üzerinden Erzincan Valisi Mehmet Makas'a ileten 16 yaşındaki down sendromlu Esmanur Uygur'un hayali geçekleşiyor.

Kavakyolu Mahallesi'nde yaşayan ve sosyal medya üzerinden Erzincan Gönüllü Gençler Derneği ve Vali Makas'a Anıtkabir'e gitmek istediğini ileten Uygur, bunun ardından Valilik'te ağırlandı. Vali Makas, Uygur ile bir süre görüştü.

Vali Makas, Esmanur'un sosyal medya üzerinden kendisine ulaştığını belirterek, "Esmanur kızımızın Atatürk'e, Ankara'ya büyük sevgisinin olduğu, orayı ziyaret etmek istediği... Sosyal medya mesajında, bunun için Valiliğimizden destek istedi. Valiliğimizce kızımızın refakatçisiyle Ankara'ya gitmesini uygun gördük. İnşallah Esmanur'un, kurucumuz Ulu Önder Atatürk'ü, Ankara'yı ziyaretini sağlayacağız." diye konuştu.

Esmanur Uygur ise Atatürk'ü çok sevdiğini ve bunun için Anıtkabir'i görmek istediğini vurguladı.

Abla Fatma Uygur da kardeşinin talebini yerine getirenlere teşekkür etti.

Esmanur ve ablası Fatma Uygur, Erzincan Gönüllü Gençler Derneği üyeleri ile şehir turu attıktan sonra Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan Ankara'ya uğurlandı.